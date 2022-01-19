شركتان تعلقان تشغيل تكنولوجيا الجيل 5 قرب مطارات أمريكية لتجنب اضطراب الطيران

اتفقت شركتا "آيه.تي أند تي" و"فرايزون" على إرجاء تشغيل بعض أبراج الاتصالات اللاسلكية قرب مطارات كبيرة، لتجنب أي اضطراب في رحلات الطيران الأمريكية في إطار نشر تكنولوجيا الجيل الخامس التي ستوفر لعشرات الملايين خدمات إنترنت أسرع.

وأشاد الرئيس الأمريكي جو بايدن بالاتفاق، قائلا إنه "سيتجنب أي اضطرابات محتملة في سفر الركاب وعمليات الشحن وتعافي الاقتصاد، ويتيح في الوقت نفسه نشر أكثر من 90 في المئة من أبراج الاتصالات اللاسلكية كما كان مقررا".

وكانت إدارة الطيران الاتحادية نشرت قائمة محدثة في وقت متأخر يوم الثلاثاء، بالمطارات التي يمكن للطائرات استخدامها وتشمل مطارات كبيرة، مثل جون كينيدي ولاغوارديا في نيويورك ولوس انجلوس وأوهير وميدواي في شيكاغو وسان فرانسيسكو وسياتل.

وقالت مصادر لرويترز إن فرايزون لن تقوم مؤقتا بتشغيل نحو 500 برج اتصالات قرب المطارات، وهو ما يقل عن عشرة في المئة من التشغيل المزمع، في حين تعكف شركات الطيران والإدارة الأمريكية على التوصل إلى حل دائم، حسبما ذكرت مصادر مطلعة. ولم تذكر تفاصيل الاتفاق التي تشمل مدة الإرجاء.

جاء ذلك بينما سارعت شركات طيران عالمية إلى تعديل أو إلغاء رحلات إلى الولايات المتحدة، قبيل نشر تكنولوجيا الجيل الخامس يوم الأربعاء، التي أثارت مخاوف مرتبطة بالسلامة. وحذرت إدارة الطيران من أن أي تداخل محتمل لهذه التكنولوجيا قد يؤثر في قراءة الارتفاعات، التي تلعب دورا مهما في هبوط بعض الطائرات أثناء الطقس السيء.