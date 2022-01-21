توجيه تهم لزوجين في فرنسا للاشتباه في سرقتهما شهادات كوفيد الصحيّة

أعلنت الشرطة في مدينة ليون الفرنسية الجمعة أنها وجهت الاتهام إلى زوجين للاشتباه في أنهما حصلا بطريقة "غير شرعية" على ما لا يقل عن ألف تصريح صحي مزيف عن طريق اختراق الحساب المهني لممرضة من منطقة "جيروند" هذا الصيف.

وسجن الرجل بناء على أوامر النيابة العامة فيما أخلي سبيل زوجته ووُضعت تحت الرقابة القضائية بعد اتهامهما بسرقة الشهادات الصحية وتزييفها ومن ثم بيعها.

وتم القبض على الزوجين ووضعهما رهن الحبس لدى مركز للشرطة يوم الثلاثاء في إطار عملية شارك فيها رجال الدرك من قسم أبحاث بوردو والمكتب المركزي لمكافحة الأضرار التي تلحق بالبيئة والصحة العامة (أوكلايس) من بوردو وليون.

وقال بيان للدرك الوطني، إن هذه الاعتقالات هي نتيجة "عدة أشهر" من التحقيق الذي بدأ في البداية في منطقة " جيروند" في صيف عام 2021 من قبل مكتب المدعي العام في بوردو.

في أغسطس آب الماضي ، اكتشفت ممرضة تعمل في مدينة "لوتايان ميدوك" أن حسابها المهني المخصص لإجراءات التطعيم ضد كوفيد تم اختراقه.

وبعد أن قامت بالإبلاغ لدى الهيئات االأمنية، وجدت مصالح الدرك الوطني أن الاختراق الذي طال حساب الممرضة مكّن المشتبه بهما ، اللذين استخدما وفقا للتحقيقات الأمنية "برمجيات إخفاء الهوية" من "سحب"أكثر من ألف تصريح صحي مزيف في غضون أيام قليلة".

خلال عمليات التفتيش التي أجريت في منزل المشتبه بهما، عثر المحققون على مسدس و9000 يورو نقدًا، وحوالي عشرين هاتفًا محمولًا بالإضافة إلى "عدد كبير جدًا من الوسائط الرقمية".