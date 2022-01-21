مقتل أبو عمير الحضرمي مساعد أسامة بن لادن السابق في غارة أمريكية باليمن

قالت مديرة موقع سايت للإستخبارات إن تنظيم القاعدة في جزيرة العرب أعلن مقتل أحد قادته العسكريين في ضربة أمريكية باليمن. وقالت ريتا كاتز، مديرة الموقع الذي يراقب أنشطة جماعات مسلحة على الإنترنت، إن التنظيم لم يذكر أي تاريخ أو مكان قتل صالح بن سالم بن عبيد عبولان (المعروف أيضًا باسم أبو عمير الحضرمي) الذي كان من بين مساعدي زعيم القاعدة أسامة بن لادن. وأشارت كاتز إلى تقارير على تويتر عن غارة جوية أمريكية أسفرت عن مقتل ثلاثة من مقاتلي التنظيم يوم 14 نوفمبر.

وفي مايو-أيار 2011، أمر الرئيس الأمريكي السابق، باراك أوباما، بإطلاق عملية وضعت حدا لحياة أسامة بن لادن زعيم تنظيم القاعدة، الذي قتل عن عمر ناهز الـ 54 عاما. وكان بن لادن المتهم الرئيسى فى أحداث الحادي عشر من سبتمبر-أيلول التى أودت بحياة آلاف الأمريكيين فى مركز التجارة العالمي وهي الأحداث التى غيرت المنطقة رأسا على عقب.