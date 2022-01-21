وكالة الصحة: المتحورة أوميكرون تسود أوروبا حاليا

أعلنت وكالة الصحة الأوروبية الجمعة، أن المتحورة أوميكرون باتت الآن السائدة في الاتحاد الأوروبي والمنطقة الاقتصادية الأوروبية.

وقال المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض ومكافحتها ومقره ستوكهولم في تقرير أسبوعي "لقد تغير نمط انتقال أوميكرون في الاتحاد الأوروبي، المنطقة الاقتصادية الأوروبية من مجتمعي إلى سائد".

تضم المنطقة الاقتصادية الأوروبية 27 دولة عضوا في الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى أيسلندا وليختنشتاين والنروج.

ووفقًا للمركز الأوروبي للوقاية من الأمراض ومكافحتها، فإن اوميكرون التي تم رصدها مبدئيًا في جنوب إفريقيا في تشرين الثاني/نوفمبر، أصبحت الآن "مهيمنة في غالبية دول الاتحاد الأوروبي، المنطقة الاقتصادية الأوروبية" مع "انتشار بنسبة 78% في المتوسط".

وتشهد أوروبا حاليًا تفشيا لكوفيد-19، وارتفع عدد الحالات في هذه القارة بنسبة 9% الأسبوع الماضي، وفقًا لتعداد لوكالة فرانس برس.

وقالت منظمة الصحة العالمية الأسبوع الماضي، إن أوميكرون قد تصيب نصف سكان القارة بحلول آذار/مارس.