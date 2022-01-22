توقيف صحافية تركية بتهمة "إهانة الرئيس"

أوقفت الصحافية التركية سديف كباش ووضعت رهن الحبس الاحتياطي السبت بتهمة "إهانة الرئيس" بعدما استشهدت بمثل على الهواء مباشرة، فسّر أنه يستهدف الرئيس رجب طيب إردوغان، كما أعلن محاميها.

وقالت الصحافية المعروفة على نطاق واسع في تركيا الجمعة عبر محطة "تيلي1"، "هناك مثل شهير جدا يقول إن الرأس المتوج يصبح أكثر حكمة. لكننا نرى أن ذلك ليس صحيحا. الثور لا يصبح ملكا بدخول القصر، بل إن القصر يصبح حظيرة".

كما نشرت الصحافية هذا "المثل الشركسي" على حسابها على تويتر حيث يتابعها نحو 900 ألف مشترك.

وقال محاميها أوغور بويراز مساء السبت، إن كباش التي أوقفت ليل الجمعة السبت في منزلها في اسطنبول، استجوبت ثم وضعت رهن الحبس الاحتياطي.

وكتب وزير العدل التركي عبد الحميد غول على تويتر "أنا ألعن الكلمات القبيحة التي تستهدف رئيسنا".

وعلقت نقابة الصحافيين التركية بالقول إن "توقيف سديف كباش بتهمة" إهانة الرئيس "اعتداء خطير على حرية التعبير".

وتدين المنظمات غير الحكومية بانتظام ما تتعرض له حرية الصحافة في تركيا وخصوصا منذ محاولة الانقلاب عام 2016 التي أعقبها توقيف عشرات الصحافيين وإغلاق العديد من وسائل الإعلام التي تصنّف "معادية".

وحلت تركيا في المركز 153 بين 180 دولة في مؤشر حرية الصحافة للعام 2021 الذي تعده منظمة "مراسلون بلا حدود".