بدون تعليق: سلسلة بشرية في براغ وكييف للتضامن مع أوكرانيا في ظل تصاعد الأزمة مع موسكو

أقدم مئات الأشخاص من جمهورية التشيك، السبت، على تشكيل سلسلة بشرية على جسر "الملك تشارلز" في براغ، ليعربوا عن تضامنهم مع أوكرانيا في ظل حالة التوتر التي تشهدها مؤخرا مع الجارة روسيا التي يتهمها الغرب بالاستعداد لغزو قريب.

أما في العاصمة الأوكرانية كييف فشكل متظاهرون سلسلة بشرية في يوم الوحدة السنوي ، الذي يصادف ذكرى توحيد البلاد.

حمل حوالي 200 شخص علما أوكرانيا بلغ طوله 30 مترًا (100 قدم) ، وتجمعوا على جانبي نهر دنيبر لإظهار اتحاد شرق وغرب أوكرانيا.

وجاءت المسيرة أيضا تعبيرا للتضامن والتأكيد على وحدة الشعب الأوكراني في مواجهة المخاوف الأخيرة بغزو روسي للبلاد وللمطالبة بخفض التصعيد الأخير.

وتحشد موسكو عشرات آلاف الجنود على الحدود الأوكرانية فضلا عن الدبابات والعربات القتالية والمدفعية والصواريخ.

ويتهم البيت الأبيض روسيا بحشد قواتها لغزو الدولة المجاورة، بينما تنفي موسكو هذه المزاعم وتؤكد أنها لا تعتزم مهاجمة أي دولة.