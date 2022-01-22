"تسونامي" كورونا يجتاح العديد من دول العالم .. وارتفاع قياسي للإصابات في روسيا

لليوم الثاني على التوالي، تسجل روسيا عددا قياسيا يوميا للإصابات بكورونا مع انتشار المتحورة أوميكرون.

وأعلن الفريق الحكومي المكلف بمكافحة جائحة كوفيد-19، أن روسيا سجلت يوم السبت زيادة قياسية جديدة في الإصابات بالمرض في الساعات الأربع والعشرين الماضية مع انتشار المتحورة أوميكرون في أنحاء البلاد.

وقفزت الإصابات اليومية إلى 57212 إصابة من 49513 في اليوم السابق. وتم أيضا تسجيل 681 وفاة.

وهذا العدد رقم قياسي مطلق منذ بداية الوباء.

اليابان

هذا وسجلت العاصمة اليابانية طوكيو يوم السبت، أعلى عدد من الإصابات اليومية بكوفيد-19 لرابع يوم على التوالي مع استمرار الانتشار السريع للمتحورة أوميكرون.

وقالت الإدارة المحلية، إن المدينة رصدت 11227 إصابة بعد يوم من إعادة فرض قيود على الانتقالات والنشاط التجاري تستمر حتى 13 فبراير شباط.

ويمثل العدد الجديد زيادة بأكثر من الضعف عن ذلك الذي تم تسجيله قبل أسبوع عند 4561 إصابة، كما أنه أعلى من الرقم المسجل يوم الجمعة وهو 9699 حالة مؤكدة.

وقالت إدارة طوكيو، إنه تم أيضا تسجيل ثلاث وفيات و12 إصابة بأعراض شديدة يوم السبت.

وأعلنت مقاطعة أوساكا تسجيل 7375 إصابة يوم السبت مسجلة زيادة قياسية لثاني يوم على التوالي.

ألمانيا

لم يختلف الحال كثيرا بالنسبة لألمانيا، حيث أعلن معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية يوم السبت عن ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا إلى ثمانية ملايين و596007 بعد تسجيل 135461 إصابات جديدة.

وأشارت البيانات الصادرة عن المعهد، إلى ارتفاع إجمالي عدد الوفيات إلى 116664 بعد تسجيل 179 وفاة جديدة.

الهند

في سياق متصل، أعلنت وزارة الصحة أن الهند سجلت اليوم السبت 337704 إصابات جديدة و 488 حالة وفاة بكوفيد-19 خلال الساعات الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وقالت الوزارة إن إجمالي عدد الوفيات أرتفع إلى 488884.