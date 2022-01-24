رحيل أيقونة الموضة المصمم الفرنسي تيري موغلرعن 73 عاماً

رحل مصمم الأزياء الفرنسي الشهير تيري موغلر عن عمر ناهز 73 عاماً.

وقال حساب موغلر الرسمي على إنستغرام إنه توفي الأحد، وفي منشور أسود دون صورة كتب: "لترقد روحه بسلام"، دون ذكر لأسباب الوفاة.

ارتدى تصاميم موغلر، التي اتسمت بالدرامية والغرابة، مشاهير كمادونا وليدي غاغا وكاردي بي.

عُرف موغلر، الذي أطلق علامته التجارية في عام 1973، بأسلوب خاص "معماري"، يتميز بأكتاف عريضة وخصر ضيق. كما تحول استخدامه لنوع من النسيج الشبيه بالبلاستيك، في صناعة ونحت ملابسه، إلى علامة تجارية.

على مدى عدة عقود، ترك موغلر بصمته على عالم الأزياء وهيمنت تصميماته على السجاد الأحمر ومنصات عروض الأزياء، وكانت ديانا روس وبيونسيه من بين اللواتي اخترن أزياء من تصميمه للظهور فيها في حفلات فنية كبرى.

إلى جانب الأزياء، صنع موغلر أفلاماً وصوراً فوتوغرافية، وكان راقصاً وبهلوانياً ولاعب كمال أجسام ، وهذا عزز رغبته الدائمة باستكشاف جسم الإنسان فنياً.