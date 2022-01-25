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السودان

إطلاق سراح 9 من أعضاء منظمة أطباء بلا حدود في السودان

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بقلم:  يورونيوز
قوات أمن سودانية منتشرة في الخرطوم منذ استيلاء الجيش على السلطة 26 أكتوب 2021.
قوات أمن سودانية منتشرة في الخرطوم منذ استيلاء الجيش على السلطة 26 أكتوب 2021.   -   حقوق النشر  Marwan Ali/Copyright 2021 The Associated Press. All rights reserved.

قالت منظمة أطباء بلا حدود في بيان إن السلطات السودانية أطلقت سراح تسعة من أعضائها يوم الثلاثاء.

وكان التسعة قد احتجزوا في الخرطوم يوم الاثنين وهم في طريق عودتهم من مستشفى محلي إلى مكتبهم.

وأضاف البيان أن فرق الطوارئ التابعة للمنظمة تعمل مع السلطات الطبية في الخرطوم على علاج حالات كوفيد-19 وكذلك علاج المتظاهرين الذين أصيبوا في احتجاجات مناهضة للجيش في الفترة الأخيرة.

وكانت لجنة أطباء السودان المركزية قد قالت يوم الاثنين إن أطباء سودانيين وغير سودانيين من أعضاء منظمة أطباء بلا حدود اعتقلوا.

المصادر الإضافية • رويترز