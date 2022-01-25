إسرائيل تقول إنها تأمل في إقامة علاقات مع السعودية وإندونيسيا

قال وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لبيد الثلاثاء إن إسرائيل تأمل في البناء على الاتفاقات التي أبرمتها عام 2020 بوساطة أمريكية مع أربع دول إسلامية، وفي إقامة علاقات دبلوماسية مع السعودية وإندونيسيا لكن مثل هذه الاتفاقات ستستغرق وقتاً.

واشترطت السعودية وإندونيسيا، والثانية أكبر دول العالم من حيث تعداد المسلمين، لأي تطبيع نهائي مع إسرائيل تلبية مطلب الفلسطينيين بإقامة دولة على الأراضي التي احتلتها إسرائيل في حرب عام 1967.

وقال لبيد لإذاعة الجيش إن إسرائيل تتطلع إلى "توسيع اتفاقيات إبراهام لتشمل دولا أخرى" غير الإمارات والبحرين والسودان والمغرب. وأضاف "إذا سألتني ما هي الدول المهمة التي نتطلع إليها فإن إندونيسيا واحدة منها والمملكة العربية السعودية بالطبع لكن هذه الأمور تستغرق وقتاً".

وقال لبيد إنّ "دولا أصغر" لم يحددها يمكن أن تطبع لعلاقات مع إسرائيل في العامين المقبلين.