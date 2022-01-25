فيديو: وفاة 7 على الأقل بينهم مصريين على مركب مهاجرين كان متجهاً إلى إيطاليا

ذكرت وكالة الأنباء الإيطالية (أنسا) يوم الثلاثاء أن ما لا يقل عن سبعة مهاجرين توفوا على ظهر مركب كان يحمل مهاجرين معظمهم من مصر وبنغلادش أثناء إبحاره إلى جزيرة لامبيدوزا الواقعة في البحر المتوسط نتيجة انخفاض درجة حرارة أجسامهم.

وقال سالفاتور مارتيلو رئيس بلدية لامبيدوزا إن المركب كان يحمل 280 مهاجرا معظمهم من مصر وبنغلادش مؤكدا عدد الوفيات.

وقالت أنسا إن قوات خفر السواحل شاهدت المركب على بعد 50 كيلومترا قبالة ساحل الجزيرة خلال الليل وعثرت على ثلاث جثث على متنه بينما توفي أربعة آخرون قبيل وصول المركب إلى الميناء.

وتعد إيطاليا طريقا رئيسيا لمئات الآلاف من طالبي اللجوء وغيرهم من المهاجرين للسفر إلى أوروبا وقد شهدت زيادة في عدد المراكب التي تقل مهاجرين في الأشهر الأخيرة.

وأظهرت بيانات حكومية أن ما يقرب من 1751 من المهاجرين نزلوا إلى الموانئ الإيطالية حتى الآن هذا العام.