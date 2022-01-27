هل ستحظر ألمانيا تطبيق تلغرام للرسائل؟

تدرس ألمانيا حظر تطبيق تلغرام للرسائل، بعد اتهامه بتسهيل خطاب الكراهية ونشر أفكار ترتبط بنظريات المؤامرة. وتجاهل التطبيق مراراً دعوات لحظر المجموعات المضادة للقاحات والتي تستخدم التطبيق لتنظيم مظاهراتها.

وفي كانون الأول/ ديسمبر، شنت الشرطة الألمانية عملية واسعة بعد تهديدات بالقتل ضد مسؤول كبير في إحدى الولايات. وتدخلت الشرطة الجنائية لمنطقة ساكسونيا في شرق ألمانيا، تساندها قوات التدخل الخاصة، في أماكن عدة في مدينة دريسدن بعد التهديدات لرئيس حكومة الولاية، أطلقت عبر حساب لمناهضين للقاح المضاد لكورونا على التطبيق.

ازدادت شعبية تطبيق تلغرام في ألمانيا خلال السنوات القليلة الماضية بين عامي 2018 و2021، ارتفعت نسبة المستخدمين الذين يرسلون الرسائل بانتظام على تليغرام من 7 بالمئة إلى 15 بالمئة، وفقاً لمسح أجرته مؤخرا شركة تحليل البيانات الألمانية Statista.

ودعت رسالة نشرت عبر التطبيق وشاهدها 25000 مستخدم، الأشخاص الذين يعارضون قيود كوورنا إلى مشاركة عناوين خاصة لنواب وسياسيين محليين وشخصيات أخرى في ألمانيا، إذ يعتقدون أنهم "يسعون إلى تدميرهم" من خلال القيود المرتبطة بإجراءات كورونا.

مع وضع ذلك في الاعتبار، وضع السياسيون أنظارهم على تشديد الضوابط على تليغرام حيث يريدون مطالبة التطبيق بحذف الرسائل التي تحتوي على تهديدات بالقتل أو كلام يحض على الكراهية.

وقالت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيس، إنه "إذا لم تلتزم إدارة تليغرام بالقواعد الجديدة، فيمكن للحكومة فرض غرامة على تلغرام و حتى حظره تماماً".

وفي وقت سابق، قالت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر في تصريحات إن ألمانيا قد تغلق التطبيق إذا استمرت هذه الخدمة، التي يشيع استخدامها بين جماعات اليمين المتشدد والمعارضين للقيود المتعلقة بالجائحة، في انتهاك القانون الألماني.

وقالت لصحيفة دي تسايت الأسبوعية "لا يمكننا استبعاد ذلك ... قرار الإغلاق سيكون خطيراً وهو خيار أخير بكل تأكيد. يجب استنفاد جميع الخيارات الأخرى أولا". وأضافت أن ألمانيا تبحث مع شركائها في الاتحاد الأوروبي كيفية تنظيم خدمة التطبيق.