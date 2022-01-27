واشنطن تحذر من "مخاطر أمنية عالمية" لأي هجوم روسي محتمل على أوكرانيا

حذرت الخارجية الأميركية، اليوم، الخميس، من مخاطر أمنية "عالمية" لأي هجوم روسي محتمل على أوكرانيا، في مرحلة تشهد توتراً شديداً في العلاقات بين موسكو من جهة، والغرب من جهة أخرى على خلفية الأزمة الأوكرانية.

وكان وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، أفاد أمس الأربعاء، أنّ واشنطن أرسلت رداً لموسكو على مطالبها، موضحاً أن الرسالة الأميركية أوضحت أنّه بإمكان كييف اختيار حلفائها، متجاهلاً مطلباً روسياً بالحصول على تعهّد بألا تنضم أوكرانيا أبداً إلى حلف شمال الأطلسي.

وتوازياً مع الرد الأميركي، أعلن حلف شمال الأطلسي أنّه سلّم روسيا "مقترحات" خطية، بعدما وجّهت موسكو سلسلة من المطالب المتعلّقة بخفض النفوذ الأمريكي في شرق أوروبا والدول السوفياتية السابقة.

الصين لإخذ المخاوف الروسية على محمل الجد

في سياق الأزمة الأوكرانية أيضاً، وفي أول تعليق رسمي صادر عن الصين، وصف وزير الخارجية، وانغ يي، لنظيره الأميركي، أنتوني بلينكن، في اتصال هاتفي أجري الخميس بين الطرفين، المخاوف الأمنية لروسيا بالـ"منطقية".

وقال يي إن تلك المخاوف "يجب أن تؤخذ على محمل الجد".

وجاء في بيان نشرته الخارجية الصينية أن وانغ قال في المحادثة الهاتفية التي تناولت التوتر بشأن أوكرانيا، إنه "لا يمكن ضمان الأمن الإقليمي عبر تعزيز أو حتى توسيع كتل عسكرية".

"إشارة جيدة من موسكو"

أعلن قصر الإليزيه مساء الأربعاء، في ختام جلسة محادثات ماراثونية جرت في باريس بين روسيا وأوكرانيا بوساطة فرنسية-ألمانية أنّ الوسيطين تلقّيا من الجانب الروسي "إشارة جيدة" رغم أن الاجتماع كان "صعباً".

وقال مسؤول في الرئاسة الفرنسية إنّه "في السياق الحالي للأمور، فقد تلقّينا اليوم إشارة جيّدة في ظلّ ظروف صعبة"، مضيفاً "لقد تلقّينا إشارة العودة للالتزام التي كنّا نسعى إليها"، في إشارة الى وقف النار الهش.

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