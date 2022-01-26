روسيا تتسلم الرد الأمريكي على لائحة مطالبها وبلينكن يؤكد ان عرض واشنطن يطرح "مسارا دبلوماسيا جادا"

أعلنت وزارة الخارجية الروسية مساء الأربعاء أنّ السفير الأمريكي في موسكو جون سالفيان سلّمها ردّ بلاده على لائحة المطالب الأمنية التي تقدّمت بها لحل الأزمة الأوكرانية وفي مقدّمتها انسحاب حلف شمال الأطلسي من أوروبا الشرقية.

وقال نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر غروشكو في بيان إنّ السفير ساليفان "سلّم الردّ الخطّي للإدارة الأمريكية على مشروع معاهدة ثنائية حول الضمانات الأمنية والذي سبق للطرف الروسي أن قدّمها".

من جهته، أكّد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الأربعاء أنّ واشنطن حدّدت "مساراً دبلوماسياً جاداً" لحلّ النزاع بشأن أوكرانيا في رسالتها للحكومة الروسية.

وقال بعدما تمّ تسليم الرسالة إلى موسكو "نوضح بأنّ هناك مبادئ جوهرية نحن ملتزمون بالمحافظة عليها والدفاع عنها، تشمل سيادة أوكرانيا وسلامة أراضيها وحقّ الدول في اختيار الترتيبات الأمنية والتحالفات الخاصة بها".

وأفاد بلينكن أنّ الرسالة أوضحت لموسكو أنّه بإمكان كييف اختيار حلفائها، متجاهلاً مطلباً روسياً بالحصول على تعهّد بألا تنضم أوكرانيا أبداً إلى حلف شمال الأطلسي.

كما أكّد الوزير الأمريكي أنّه سيتحدّث مع نظيره الروسي سيرغي لافروف في الأيام المقبلة للحصول على ردّ موسكو على الموقف الأمريكي.

هذا وأعلن حلف شمال الأطلسي الأربعاء أنّه سلّم روسيا "مقترحات" خطية، بعدما وجّهت موسكو سلسلة من المطالب المتعلّقة بخفض النفوذ الأمريكي في شرق أوروبا.

وقال مسؤول في الحلف إنّ "الناتو نقل مقترحاته لروسيا بعد ظهر اليوم، بالتوازي مع الولايات المتحدة".

وكانت روسيا كشفت في كانون الأول/ديسمبر عن مقترحات لاحتواء ما تعتبره موسكو تزايداً لنفوذ الولايات المتحدة وحلف الأطلسي في جمهوريات الاتحاد السوفياتي السابق ودول شرق أوروبا.

وفي مسودة الوثائق الأمنية تطلب موسكو من الحلف الذي تقوده الولايات المتحدة، عدم ضمّ أعضاء جدد أو إقامة قواعد في جمهوريات سوفياتية سابقة.

وتتّهم كييف ودول الغرب روسيا بحشد عشرات آلاف الجنود على الحدود الأوكرانية استعدادا لغزو محتمل.