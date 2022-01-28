المعذرة، هذه المادة غير متوفرة في منطقتكم

العالم

عودة طلبات اللجوء بدول الاتحاد الأوروبي إلى الارتفاع مجددا

Access to the comments محادثة
بقلم:  يورونيوز
أرشيف
أرشيف   -   حقوق النشر  Petros Karadjias/Copyright 2021 The Associated Press. All rights reserved

أعلنت الوكالة الأوروبية للجوء أن طلبات اللجوء الى الدول الـ27 في الاتحاد الأوروبي وإلى سويسرا والنرويج، عادت إلى الارتفاع اعتبارا من تشرين الثاني/نوفمبر، ووصلت إلى الرقم القياسي الأعلى الذي سجل في أيلول/سبتمبر 2016.

ويبقى الأفغان والسوريون في طليعة طالبي اللجوء البالغ عددهم 71400، بارتفاع بنسبة 9 في المائة عن تشرين الأول/أكتوبر، وفق الوكالة التي أشارت إلى أن طلبات اللجوء بلغت 71930 في أيلول/سبتمبر 2016.

ويبقى طالبو اللجوء من أفغانستان حيث سيطرت حركة طالبان على السلطة في منتصف آب/أغسطس، في الطليعة (13 ألفا)، يليهم السوريون، الذين تشهد بلادهم نزاعا منذ العام 2011 (11500). ويمثل القصر الذين لا يرافقهم ذووهم قرابة نصف طلبات الأفغان.

ويشكل العراقيون المجموعة الثالثة من طالبي اللجوء (4300، بزيادة 30 في المائة عن شهر تشرين الأول/أكتوبر)، وذلك نتيجة تدفق اللاجئين من العراق إلى بيلاروس مؤخرا.

كما ارتفع عدد طلبات الفنزويليين (3300) والباكستانيين (2800) والكولومبيين (2500). وبلغت نسبة قبول الطلبات 40 في المائة في تشرين الثاني/نوفمبر مقابل 41 في المائة في أيلول/سبتمبر، النسبة الأعلى في 19 شهرا. والنسبة الأكبر المستفيدة هي من الأفغان (92 في المائة) ثم السوريين (91 في المائة).

المصادر الإضافية • أ ف ب