عودة طلبات اللجوء بدول الاتحاد الأوروبي إلى الارتفاع مجددا

أعلنت الوكالة الأوروبية للجوء أن طلبات اللجوء الى الدول الـ27 في الاتحاد الأوروبي وإلى سويسرا والنرويج، عادت إلى الارتفاع اعتبارا من تشرين الثاني/نوفمبر، ووصلت إلى الرقم القياسي الأعلى الذي سجل في أيلول/سبتمبر 2016.

ويبقى الأفغان والسوريون في طليعة طالبي اللجوء البالغ عددهم 71400، بارتفاع بنسبة 9 في المائة عن تشرين الأول/أكتوبر، وفق الوكالة التي أشارت إلى أن طلبات اللجوء بلغت 71930 في أيلول/سبتمبر 2016.

ويبقى طالبو اللجوء من أفغانستان حيث سيطرت حركة طالبان على السلطة في منتصف آب/أغسطس، في الطليعة (13 ألفا)، يليهم السوريون، الذين تشهد بلادهم نزاعا منذ العام 2011 (11500). ويمثل القصر الذين لا يرافقهم ذووهم قرابة نصف طلبات الأفغان.

ويشكل العراقيون المجموعة الثالثة من طالبي اللجوء (4300، بزيادة 30 في المائة عن شهر تشرين الأول/أكتوبر)، وذلك نتيجة تدفق اللاجئين من العراق إلى بيلاروس مؤخرا.

كما ارتفع عدد طلبات الفنزويليين (3300) والباكستانيين (2800) والكولومبيين (2500). وبلغت نسبة قبول الطلبات 40 في المائة في تشرين الثاني/نوفمبر مقابل 41 في المائة في أيلول/سبتمبر، النسبة الأعلى في 19 شهرا. والنسبة الأكبر المستفيدة هي من الأفغان (92 في المائة) ثم السوريين (91 في المائة).