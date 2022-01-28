المفوض الأوروبي لشؤون السوق الداخلية: أمن الفضاء مسألة عالية الأهمية بالنسبة لأوروبا

اتحاد أوروبي أقوى وأكثر قدرة على المنافسة. هذا هو المسار والتوجه الذي حدده القادة السياسيون، والذي لا بد أن يشمل تعزيز السيادة الصناعية والاقتصادية والرقمية والفضائية. سألنا المفوض الأوروبي لشؤون السوق الداخلية، تييري بريتون، عن هذه القضايا المختلفة.

يورونيوز: نلتقيك مرة أخرى في مؤتمر الفضاء الأوروبي. ماذا يمثل هذا المجال من حيث السوق والتطور التكنولوجي والدفاع لأوروبا؟

المفوض الأوروبي لشؤون السوق الداخلية، تييري بريتون: أريد التذكير بأن أوروبا قوة فضائية عظيمة للغاية. لدينا بعض أفضل اللاعبين في العالم، سواء في مجال منصات الإطلاق أو في مجال الأقمار الصناعية، وكذلك في العديد من الشركات الناشئة. لكن خلف الفضاء، هي أيضا منطقة متنازع عليها بشكل متزايد. إنه مجال استراتيجي. إنها منطقة يجب حمايتها والدفاع عنها، بما في ذلك بالنسبة لنا نحن الأوروبيين. رأينا هذا مؤخرا، علاوة على ذلك، مع ما حدث أثناء إطلاق قمر صناعي ترك حطاما في كل مكان وكان يمكن أن يعرض أقمارنا للخطر، أقمارنا ذات السيادة، وأنا أفكر بشكل خاص في تلك الأقمار المفيدة جدا في حياتنا اليومية: غاليليو، كوبرنيكوس.

غاليليو هو ما يتيح لنا تحديد المواقع عبر الأقمار الاصطناعية، لدينا أكثر الأقمار كفاءة في العالم، لكننا لا نعرف، غالبا ما نستخدم كلمة GPS جي بي إس، لكنه غاليليو الأكثر كفاءة. إنه يوفر جميع أنظمة تحديد المواقع عبر الأقمار الاصطناعية الخاصة بنا في أوروبا، وأبعد من ذلك بكثير، وهو الأكثر دقة في العالم. سنواصل الحفاظ على هذه الصدارة. إنه مهم جدا للمركبات المتصلة بالانترنت، إنه مهم جدا للمركبات ذاتية القيادة، إنه مهم جدا لجميع الأنشطة، بما في ذلك تلك الموجودة في هواتفنا الذكية، في الحياة اليومية حاليا.

كوبرنيكوس هو ما يسمح لنا برؤية ما يحدث من الفضاء. بالطبع مع الصور، ولكن قريبا مع أمور أخرى كثيرة: رادار ، الكشف عن انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، باختصار لدينا العديد من الأشياء التي يمكننا رؤيتها من الفضاء. لذلك لدينا مجموعتان من الأقمار الاصطناعية ذات السيادة، وواجب الأوروبيين حماية فضائهم. لكن بعد ذلك، نحتاج إلى المضي قدما لأن الكثير يحدث في الفضاء. إنها منطقة يجب أن ندافع عنها الآن. إنها منطقة سيادة. وبالتالي فإن الجوانب الدفاعية والجوانب العسكرية مهمة أيضا بالنسبة لنا. لدينا أمور كثيرة تتعلق بالنشاط الصناعي، تتعلق بالعلم، لكنها تتعلق أيضا بنشاطنا في العالم الرقمي ومن ثم تتعلق بالدفاع الدفاع عما هو مهم بالنسبة لنا.

يورونيوز: ما هي استراتيجية الفضاء التي من المتوقع أن تقدمها المفوضية الشهر المقبل؟

تييري بريتون: بداية، يجب أن تكون لدينا إمكانية الوصول إلى الفضاء. لدينا إمكانية الوصول إلى الفضاء، نحن مستقلون، ولدينا شركات كبيرة جدا، ومن الواضح أن لدينا منصات إطلاق وصواريخ حاملة مثل Ariane و Vega. ولذا يجب أن نستمر. من الواضح أننا سنستمر. سنستمر في دعم هذه المشاريع التطويرية. نحتاج أيضا إلى التوجه نحو إعادة الاستخدام. يجب أن نتوجه إلى منصات الإطلاق الرئيسية الكبرى. لذلك سوف نستمر في دعم هذا. إنه مهم جدا. لدينا معرفة حقيقية بالطبع. هناك أيضا منصات إطلاق وقاذفات صغيرة وأصغر. سيكون لدينا مجموعات من الأبراج مع أقمار صناعية صغيرة. لذلك لدينا احتياجات جديدة آخذة في الظهور. لكن هذا الوصول إلى الفضاء وهذا الاستقلال الذاتي للوصول إلى الفضاء ضروريان للغاية بالنسبة لنا. ثم، من الواضح أن الاستراتيجية هي مواصلة التطوير. لذا، كما كنت أقول عن تحديد المواقع عبر الأقمار الاصطناعية مع غاليليو. لدينا جيل جديد من الأقمار الصناعية سيقدم خدمات أكثر دقة لأنه بالنسبة لمركبة متصلة بالنظام مثلا، إذا كانت دقة تحديد الموقع فيها عند 10 سم، فقد يتسبب ذلك في مشاكل كبيرة. لذلك نحتاج إلى أن تكون عند مستوى سنتيمتر واحد تقريبا. من الواضح أن هذا ما سنفعله مع الأجيال الجديدة من غاليليو.

لقد ذكرت كوبرنيكوس في وقت سابق، أيضا سنواصل تطويره. وبعد ذلك ستظهر احتياجات جديدة. نحن نعمل على كوكبة أقمار اتصال، اتصال عبر الأقمار الاصطناعية، والذي بفضل تقنية الأقمار الصناعية الجديدة LEO سيوفر اتصالا واسع النطاق عبر أوروبا. هذا مهم جدا لأنه لا تزال هناك مناطق بيضاء، ولأننا نريد الوفرة. كما رأينا، خلال فترة الإغلاق، كنا عند الحد الأقصى في أماكن معينة من قارتنا. كان الجميع في منازلهم، استُخدم الإنترنت في كثير من الأحيان أكثر من اللازم، والشبكات ليست مصممة لذلك. اقتربنا من وقوع كوارث، لذا يجب أن يكون لدينا أيضا عناصر أمان للبنى التحتية ذات النطاق العريض، بما في ذلك الفضاء، بما في ذلك أي هجمات في أي وقت، والتي يمكن أن تحدث، لا سيما في إطار الأمن السيبراني.

لكننا نعلم أيضا أنه يتعين علينا البدء في التفكير في الأمن. الأمن مهم جدا، الأمان في شبكة الاتصالات، في شبكة الإنترنت والتقنيات الكمومية، وهي هذه الأجيال الجديدة من تقنيات التشفير التي ستسمح لنا بالحصول على أقصى مستوى من الأمان. سيتم حملها بواسطة هذه الكوكبة في مدار منخفض. الجانب الأخير لعمل هذه الكوكبة هو أنه، نظرا لكونها كوكبة من الشمال إلى الجنوب، سنكون قادرين أيضا على الرش، كما نقول بمصطلحنا، في القارة الأوروبية والقارة الأفريقية. لأن المدار شمالي جنوبي، سنقدم لأصدقائنا الأفارقة اتصالا منخفض التكلفة في جميع أنحاء القارة الأفريقية، هذا هو الجزء الثاني. ثم هناك جانب ثالث، من الواضح أنه يتعلق بجانب الشركات الناشئة. نريد أن نبتكر، نريد حقا ري هذا النظام البيئي. البعد الرابع هو البعد العسكري الذي أشرت إليه سابقا. إنه مهم بشكل متزايد وهو مشكلة سيادة. بالطبع، للتأكد من أننا نحمي ما يحدث في فضائنا. بالطبع يمكننا مراقبته، لكن يجب ألا نكون ساذجين، يجب أن نرى أيضا ما يجري هناك، بما في ذلك إدارة الحطام، ما نسميه إدارة حركة المرور في الفضاء. هذه هي الأبعاد الأربعة التي ستكون مهمة للغاية والتي من الواضح أننا سنتحدث عنها أكثر في تولوز الشهر المقبل.

يورونيوز: دعنا ننتقل إلى المنصات الرقمية. قدمت مقترحات منذ أكثر من عام. كذلك اتخذ البرلمان الأوروبي موقفا. هل أنت واثق من المحتوى النهائي لهذه النصوص ومن تنفيذها قريبا؟

تييري بريتون: نعم، أولا، إنها رائعة، إنها لحظة رائعة لأننا اقترحنا هذه النصوص قبل عام. وبعد ذلك بعام واحد، وهي فترة قصيرة جدا في إطار عمل المؤسسات الأوروبية والحوار الديمقراطي بين المشرعين المشاركين. استغرق الأمر عاما، أقل من عام، لكي يصوت المجلس على النصين. DMA (قانون الأسواق الرقمية)، الذي سينظم الجانب الاقتصادي للمنصات، وDSA (قانون الخدمات الرقمية)، الذي سينظم حياتنا في المجتمع على هذه المنصات. بمعنى آخر، التأكد من أن كل ما هو ممنوع في الحياة الواقعية ممنوع أيضا في المساحات الرقمية، في فضاء المعلومات. هذا يعني أشياء كثيرة، يعني استعادة هذا الفضاء المعلوماتي، مساحة الإنترنت هذه، والتأكد من وجود قانون يُطبق وأن المنصات لم تعد قادرة على فعل أي شيء، وبالتالي يتم التحكم فيها، مع الحفاظ بوضوح على حرية التعبير وهكذا نكون قد وجدنا وسيلة جيدة. يُظهر هذا أن المشرعين المشاركين، الدول الأعضاء من ناحية والبرلمان من ناحية أخرى، قد أيدوا بشكل واضح اقتراح المفوضية هذا ، نظرا لأن النصوص التي تم التصويت عليها قريبة جدا من الاقتراح الذي صغناه وقدمناه أنا وفريقي، لذا فهي جيدة جدا. أنا على ثقة من أننا سنكون قادرين في ظل الرئاسة الفرنسية على إيجاد حل وسط يمكننا من دخول حيز التنفيذ وضمان دخول هذه اللوائح حيز التنفيذ في أسرع وقت ممكن. حياتنا جميعا على المحك في المساحة الرقمية هذه، إنها سلامتنا، إنها سلامة أطفالنا. لذلك هناك ضرورة ملحة. أوروبا منحت نفسها الوسائل للاستجابة لهذه الحالة الطارئة. نحن أول قارة تفعل ذلك.