مقابلة حصرية مع نائبة رئيسة المفوضية الأوروبية حول مؤتمر مستقبل أوروبا والتفاعل الرقمي

أجرت يورونيوز مقابلة مع الكرواتية دوبرافكا سويكا نائبة رئيس المفوضية الأوروبية والمسؤولة عن ملف الديمقراطية والديموغرافيا، حول مؤتمر مستقبل أوروبا، الاثنين في بروكسل.

4 ملايين ونصف مواطن أوروبي تفاعل في المنصة

قام البرلمان الأوروبي والمجلس والمفوضية الأوروبية بدعوة جميع الأوروبيين لمشاركة أفكارهم حول الكيفية التي يجب أن تتطور بها أوروبا، وما هي الأولويات وكيفية الاستعداد لفترة ما بعد كوفيد. وتم إطلاق المنصة الرقمية للمؤتمر في 19 أبريل/ نيسان، والتي تضم 24 لغة مختلفة.

وتقول دوبرافكا سويكا، ليورونيوز: " نعيش الآن في عصر رقمي ولأن إحدى أولويات المفوضية الأوروبية هي أوروبا الرقمية، فإن هذا مهم جدًا. يمكن للعديد من المواطنين الأوروبيين التواصل وتبادل الأفكار والتعليق أو تنظيم أنشطة مختلفة. وفي هذه اللحظة لدينا أكثر من 4 ملايين ونصف مواطن أوروبي تفاعلوا وتشاكوا آراء مختلفة."

وتضيف سويكا أن المؤتمر أتاح فرصة لنقاش وتداول بين الأوروبيين حول أهم القضايا بالنسبة لهم:" كل المواضيع مفتوحة للنقاش، ويمكن للجميع أن يقول ما يشاء على الرغم من تقسيمنا إلى مجموعات مختلفة ولكن هناك مساحة كافية للجميع. بالطبع هذا تمرين للديمقراطية ونحن نفكر الآن في كيفية ممارسة هذا التمرين بشكل دائم".

ركزت معظم النقاشات على محاور أساسية تناولتها 4 لجان تخصصت كل لجنة في حقل معين، وكانت المواضيع الرئيسية:

• تمكين الاقتصاد والعدالة الاجتماعية وزيادة فرص العمل والتعليم

• الديمقراطية الأوروبية، القيم، الحقوق، سيادة القانون، الأم

• تغير المناخ والبيئة والصحة

• الاتحاد الأوروبي في العالم والهجرة

وبحسب نائبة رئيس المفوضية الأوروبية كانت ألمانيا وفرنسا وبلجيكا إيطاليا الدول الأعضاء الأكثر نشاطًا وانخراطا في تقديم الأفكار والمساهمات فيما شارك مواطني أوروبا الشرقية بشكل أقل.

تعزيز الهوية الأوروبية

وتفيد سويكا أن أهم الملاحظات التي توصلت إليها أن أغلب المشاركين يحتاجون لمعلومات أكثر عن أوروبا وعن المؤسسات الأوروبية، وكذلك تفتقر المناهج الدراسية لتعليم الأطفال والطلاب معلومات عامة عن أوروبا ومؤسساتها. وهناك حاجة إلى تعزيز الهوية الأوروبية.

من المتوقع أن يصدر التقرير النهائي للمؤتمر في ربيع عام 2022، وسيتم إعداده من قبل المجلس التنفيذي بناءً على المقترحات التي وافقت عليها الجلسة العامة للمؤتمر. وبعد ذلك سيتم تقديمه للمتابعة إلى البرلمان الأوروبي والمجلس والمفوضية.