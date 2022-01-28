احتفالاً بعام النمر، تتوهّج حدائق مركز كينيدي بالعاصمة الأمريكية، واشنطن، عشرات الفوانيس ترحيباً بزوّار الحديقة التي ستبقى لغاية السادس من شهر شباط/فبراير المقبل مفتوحة أمام الزوّار ليدخلوا مجاناً إلى مساحة عامرة بالجمال تضمّ مجسّمات مضاءة صنعها حرفيون صينيون باستخدام أكثر من عشرة آلاف مصباح "إل سي دي" ملوّن.

وتقول رئيس مركز كينيدي، ديبورا روتر بمناسبة حلول العام القمري الجديد: "عامُ النمر، يا لروعة الاعتقاد بأننا جميعاً سنزأر من جديد في هذه الحياة".