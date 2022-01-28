شاهد: شلال "توبليتا" الروماني الذي تتدفق منه المياه الحارة عادة يتجمّد لشدة البرد

تجمد شلال "توبليتا" الذي تتدفق منه مياه حارة عادة في وسط رومانيا، وذلك للمرة الأولى منذ سنوات. ومع أن تجمده نادر، غير أن درجات الحرارة المتدنية جداً منذ أيام، حولت مياهه إلى صفائح وقضبان جليدية.

وشلال "توبليتا" يمتد على نحو 500 متر مربع في وادي موريس، وهو فريد من نوعه في أوروبا، واكتسب شهرة واسعة لندرته وجماله. ويقول العلماء إنه تشكل من رواسب الحجر الجيري التي جلبتها المياه الحرارية المعدنية على مدى مئات السنين. ورغم أن الطريق نحو الشلال ليس سهلاً، إلا أن السياح يبذلون الجهد المطلوب من أجل رؤيته.