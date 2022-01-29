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فرنسا

كأس فرنسا: فريق نانت أول المتأهلين إلى ربع النهائي على حساب بريست

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بقلم:  يورونيوز  مع أ ف ب
احتفال لاعبي فريق نانت بعد تسجيلهم هدفًا خلال مباراة كرة القدم في دور الـ16 لكأس فرنسا بين نانت وبريست في ملعب لا بوجوار غرب فرنسا، في 28 يناير 2022.
احتفال لاعبي فريق نانت بعد تسجيلهم هدفًا خلال مباراة كرة القدم في دور الـ16 لكأس فرنسا بين نانت وبريست في ملعب لا بوجوار غرب فرنسا، في 28 يناير 2022.   -   حقوق النشر  SEBASTIEN SALOM-GOMIS/AFP or licensors

أصبح فريق نانت أول المتأهلين الى الدور ربع النهائي من كأس فرنسا لكرة القدم بفوزه الجمعة على ضيفه بريست 2-صفر بثنائية للودوفيك بلاس على ملعب "لا بوجوار".

وافتتح بلاس التسجيل لنانت، تاسع الدوري، عندما روض بطريقة رائعة كرة طويلة شتتها الدفاع، وتوغل داخل المنطقة وسدد من منتصفها الى يسار الحارس (25).

وضاعف بلاس تقدم حامل اللقب ثلاث مرات، آخرها في العام 2000، بتسديدة رائعة بيسراه من خارج المنطقة الى يمين الحارس غوتييه لارسونور (53).

ومع فترة التوقف الشتوية للدوري لمدة أسبوعين، ستتنافس الفرق في نهاية الاسبوع في منافسات الكأس.

وفي أبرز المواجهات، يلتقي السبت رينس مع باستيا من الدرجة الثانية ومرسيليا مع مونبلييه، أما الاحد يواجه سانت إتيان متذيل الدوري مضيفه بيرجيراك بيريغور من الدرجة الوطنية الثانية فيما يلتقي لنس مع ضيفه مونكاو.

ويختتم الدور ثمن النهائي الاثنين بمباراة باريس سان جرمان حامل اللقب آخر سنتين ومتصدر الدوري مع ضيفه نيس، ثاني ترتيب "ليغ 1"، في أقوى المواجهات.

وكان رين بطل العام 2019 خرج من الدور السابق على يد نانسي لورين من الدرجة الثانية.