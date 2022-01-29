شاهد: حاخام إسرائيلي علق في ثلوج إسطنبول لـ12 ساعة فوجد الدفء والضيافة في أحد مساجدها

في مهمة عمل إلى تركيا، وجد الحاخام الإسرائيلي يسرائيل إلبوم ـ مشرف "مراقب" كشروت من مدينة بني براك في تل أبيب ـ نفسه عالقا في مطار إسطنبول ليلة الثلاثاء بسبب العاصفة الثلجية العنيفة التي شهدتها البلاد.

وبعد أن تقطعت به السبل على الطريق السريع لمدة 12 ساعة، قام الجيش التركي بإنقاذه وجلبه إلى مسجد محلي قريب حيث قضى ليلته هناك وصلى.

وقال يسرائيل إلبوم في مقابلة لموقع الأخبار الأرثوذكسي بهاردي حريديم: "كان الناس لطفاء معي للغاية وساعدوني ودخلنا المسجد الدافئ".

تسببت العاصفة الثلجية، التي أطلق عليها اسم Elpis، في تراكم أكثر من 80 سم من الثلوج ما أدى إلى حدوث شلل عام في وسائل التنقل على الطرق السريعة في البلاد، يوم الإثنين، وفي جميع أنحاء مدينة إسطنبول التي يبلغ عدد سكانها حوالي 16 مليون نسمة.