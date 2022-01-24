شاهد: هطول كثيف للثلوج يعطّل حركة الملاحة في مطار إسطنبول

علّق مطار إسطنبول الدولي عملياته الإثنين بسبب تساقط الثلوج بغزارة، وهو أحد أبرز المطارات الأوروبية، حسبما أعلنت سلطات نقل الجوي.

وأعلنت المديرية العامة للمطارات المدنية على تويتر أن العمليات في المطار توقفت مؤقتًا "بسبب الظروف الاستثنائية" التي خفّفت من إمكانية الرؤية على المدارج وأنها ستُستأنف عند الساعة السادسة مساءً بالتوقيت المحلي (15,00 ت غ).

ولكن إدارة الطيران المدني قالت إن العديد من المدارج ستبقى مغلقة حتى الساعة العاشرة مساءً بالتوقيت المحلي (19,00 ت غ) ما سيؤدي إلى تأخير في حركة الملاحة.

وعمل مطار صبيحة كوكجن الدولي الثاني في إسطنبول والواقع على الجانب الآسيوي بشكل طبيعي رغم بعض التأخير.

وبدأ تساقط الثلوج في عطلة نهاية الأسبوع في معظم أنحاء تركيا، مضاعفاً قوته خلال ليل السبت الأحد.

وحذرت محافظة إسطنبول السكان الاثنين من توقع تساقط جديد للثلوج مساءً، داعيةً إلى عدم الخروج.

تحط وتقلع آلاف الطائرات يوميًا في مطار "إسطنبول هافاليماني" الواقع في الجانب الأوروبي على بعد أربعين كيلومترًا شمال غرب وسط المدينة، بالقرب من البحر الأسود.

افتُتح مطار إسطنبول في العام 2019 ليحلّ مكان مطار "أتاتورك" الذي صار مكتظًا.

واستقبل مطار إسطنبول في 37 مليون راكب عام 2021، بحسب وزارة النقل التركية، ما جعل منه المطار الأوّل أوروبيًا، وهو متّصل بشكل خاص بآسيا الوسطى والشرق الأوسط وإفريقيا.

وقالت سلطات الطيران المدني إنها المرة الأولى التي تعلّق فيها حركة مطار إسطنبول منذ افتتاحه.