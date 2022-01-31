شاهد: المجلس العسكري في مالي يقرر طرد السفير الفرنسي

اعلن تلفزيون مالي الوطني الإثنين أن المجلس العسكري في مالي قرر طرد السفير الفرنسي، في خطوة تصعيدية جديدة بين باماكو وباريس.

وجاء في بيان تلاه التلفزيون الرسمي: "أبلغت حكومة جمهورية مالي الرأي العام المحلي والدولي أن سعادة السفير الفرنسي في باماكو جويل ميير استدعاه وزير الخارجية والتعاون الدولي، وأنه تم إخطاره قرار الحكومة بدعوته لمغادرة الأراضي الوطنية خلال 72 ساعة". وبررت السلطات المالية هذا القرار بتصريحات "معادية" لها، من قبل مسؤولين فرنسيين مؤخرًا.

ويمثل هذا الاستدعاء تصعيدًا جديدًا للتوتر بين مالي وفرنسا، القوة الاستعمارية السابقة التي تدخلت عسكريًا في مالي والساحل منذ عام 2013. وقد استمرت العلاقات في التدهور منذ أن تولى العسكريون السلطة في آب/أغسطس 2020 في هذا البلد، الغارق منذ عام 2012 في أزمة أمنية وسياسية عميقة.