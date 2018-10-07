إذا توجهت إلى حي مايفير الراقي في لندن سترى مكتبا أعده الفنان الأمريكي توم ساكس ويطلق عليه (مكتب الجوازات السويسرية). وفي مقابل 20 يورو يمكنك الحصول على نسخة شبيهة بجواز السفر الحقيقي الذي يبتغيه كثيرون.
احصل على جواز سفر سويسري مقابل 20 يورو
احصل على جواز سفر سويسري مقابل 20 يورو
وجاء في بيان صحفي أن المكتب المقام على هامش معرض فريز الفني السنوي في لندن "يعبر عن أوجه قلق معاصرة تتعلق بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وسوريا وسياسات ترامب بشان الهجرة".
وقال ساكس "جواز السفر السويسري يمثل غاية المبتغى... إنه ملاذ ضريبي. لن يجرؤ أحد على ضرب سويسرا لأن الأخيار والأشرار كليهما يودعون أموالهم بها. إنها مركز أوروبا".
وفي داخل المكان عدة مكاتب وراءها علم سويسري كبير بصليبه الأبيض وخلفيته الحمراء. ويوجه العاملون أسئلة شخصية لطالبي جوازات السفر ويلتقطون صورا لهم ويطبعون أسماءهم على (جوازات ستوديو توم ساكس) التي تحمل أرقاما متسلسلة.
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والجواز ممهور بختم الاستوديو ورقمه مسجل في قاعدة بيانات.
وإصدار "الجوازات" متاح بمعرض تاديوس روباك في مايفير لأربع وعشرين ساعة فقط بدأت في 1700 بتوقيت جرينتش يوم الجمعة.
وقال ساكس (52 عاما) لرويترز "هي ليست مجازة من الحكومة السويسرية، بل مجازة من هذا الاستوديو وبوسعك أن تستخدمها. بوسعك أن تجعل العالم على شاكلة غير التي هو عليها، على الشاكلة التي تريدها أنت".
وقال في بيان إن مشروعه يهدف لكشف زيف الحدود "في وقت ديمقراطياتنا الليبرالية مهددة فيه والمقموعون في أرجاء العالم يعيشون في خطر وبلا ملاذ".
وبعد انتهاء يوم السبت، سيبقى مكتب الجوازات في مكانه حيث يمكن للزائرين إلقاء نظرة عليه حتى نوفمبر تشرين الثاني.