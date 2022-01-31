رئيس إسرائيل يعبّر من دبي عن أمله في التطبيع مع المزيد من الدول العربية

تحدث الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ في معرض إكسبو 2020 بدبي يوم الاثنين في أول زيارة يقوم بها رئيس إسرائيلي لدولة الإمارات وذلك بعد إعلان الإمارات أنها اعترضت صاروخا باليستيا أطلقته حركة الحوثي اليمنية.

وقال هرتسوغ إنه يأمل في أن تقدم دول أخرى على تطبيع العلاقات مع إسرائيل كما فعلت الإمارات عندما أصبحت أول دولة خليجية تقيم علاقات معها في عام 2020 بموجب ما يسمى اتفاقيات إبراهيم.

وقال مكتب الرئيس الإسرائيلي في بيان يوم الأحد إنه سيواصل زيارته للإمارات حسب المقرر بعد أن قالت الإمارات إنها اعترضت الصاروخ الذي أطلقه الحوثيون.

وأضاف البيان "جرى اطلاع الرئيس على تفاصيل الواقعة. ولم يكن ثمة خطر، ولا يوجد خطر على الرئيس والوفد المرافق له".

وقالت الإمارات يوم الاثنين إنها اعترضت صاروخا باليستيا أطلقته جماعة الحوثي اليمنية أثناء أول زيارة يقوم بها هرتسوغ للبلاد.