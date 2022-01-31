شاهد: أضرار واضطرابات في عدة دول أوروبية جراء العاصفة مالك

تعرض مركز اختبار الكشف عن كوفيد في كوبنهاغن لأضرار نتيجة عاصفة شتوية قوية اجتاحت شمال أوروبا خلال عطلة نهاية الأسبوع. ولقى ما لا يقل عن أربعة اشخاص مصرعهم إثر هبوب رياح قوية تسببت فى سقوط الأشجار.

العاصفة مالك اجتاحت العاصمة النرويجية قادمة من منطقة الشمال الأحد، مصحوبة بأمطار غزيرة وتساقط ثلوج.

وفي إستونيا، تم الاتصال بفرق الإنقاذ للتدخل في أكثر من 100 حادثة سببتها العاصفة القوية. ووقعت أغلب الحوادث على الطرقات٫ حيث حاصرت الثلوج السيارات والأشخاص.

ولم يختلف الوضع كثيرا في بولندا، حيث تدخلت فرق الإنقاذ بشكل مكثف نتيجة حوادث تساقط الأشجار وتضرر المباني والأسطح وخطوط التزويد بالكهرباء. وسجلت المصالح أكثر من 9000 مكالمة طوارئ لرجال الإطفاء.

أما في جمهورية التشيك، فقد تجاوزت قوة الرياح 160 كم في الساعة. وفي أجزاء من اسكتلندا، تسببت العاصفة في اضطراب واسع النطاق في شبكة النقل وتركت عشرات المنازل بدون كهرباء.