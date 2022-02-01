النمسا: بدءا من اليوم التطعيم الإجباري أو غرامة 3600 يورو

أصبحت النمسا، الثلاثاء 1 شباط- فبراير، أول الدول الأوروبية التي تفرض لقاح كوفيد-19 على مواطنيها وسكانها بشكل إجباري تحت طائلة الغرامة.

اعتبارا من يوم الثلاثاء، سيضطر جميع المواطنين والقاطنين الذين تبلغ أعمارهم 18 عاما فما فوق أن يتلقوا التطعيم الكامل ضد الفيروس، أو يواجهوا غرامات تصل إلى 3600 يورو.

لكن هذا القانون الجديد تتخلله بعض الاستثناءات. الحوامل والأشخاص الذين لا يمكن تطعيمهم لأسباب طبية، وكذلك الأشخاص الذين تعافوا من العدوى في الأشهر الستة الماضية، معفيون من التطبيق .

كما تخطط الدولة العضو في الاتحاد الأوروبي لتخفيف القيود الصحية، مع السماح للمطاعم بإبقاء أبوابها مفتوحة حتى منتصف الليل يوم السبت.

وفي الوقت نفسه، لن يُمنع المواطنون غير الملقحين من دخول المتاجر والمطاعم في إطار خطوات الخروج من تدابير مكافحة الوباء في وقت لاحق من هذا الشهر.

كما كان المستشار كارل نيهامر قد أعلن يوم السبت أن قيود الإغلاق المفروضة على المطعمين، والتي تم فرضها منذ تشرين الثاني- نوفمبر، ستنتهي الاثنين.

تأتي التغييرات على الرغم من أعداد الإصابة القياسية في الأيام الأخيرة، والتي يزيدها متحور أوميكرون. لكن نيهامر قال إن المعدلات المنخفضة لدخول المستشفى يعني أنه من الممكن اتخاذ خطوات إضافية إلى الأمام.