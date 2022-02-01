إيطاليا تفكك شبكة احتالت على الحكومة بملايين اليوروهات من ائتمانات كوفيد الضريبية

قالت الشرطة الإيطالية إنها فككت شبكة تضم رجال أعمال متهمين بالتحايل على الحكومة للحصول على 440 مليون يورو من أموال الائتمانات الضريبية.

هذه الائتمانات الضريبية أعطيت في إطار الإجراءات الحكومية لمساعدة الشركات المتعثرة خلال جائحة كوفيد-19.

ونفذت السلطات 80 عملية بحث في جميع أنحاء البلاد يوم الاثنين، من ترينتينو في الشمال إلى جزيرة صقلية.

كان التحقيق قد بدأ بعد أن علمت الشرطة بوجود معاملات مشبوهة من شركات غير موجودة أو شركات تعاني من العجز.

وأظهر التحقيق اللاحق أن منظمة إجرامية - تضم حوالي 12 رجل أعمال - "كانت مكرسة بالكامل لإنشاء وتسويق ائتمانات ضريبية مزيفة" ، حسبما جاء في بيان للشرطة.

وأضافت الشرطة إن 35 شخصا صدرت بحقهم مذكرات اعتقال أو احتجزوا في محل إقامتهم أو طبقت عليهم إجراءات تقييدية أخرى.

أصدرت الحكومة الإيطالية سلسلة من الإجراءات لمحاولة إنقاذ الشركات الإيطالية في بداية الوباء خلال الإغلاقات على المستوى الوطني.