رئيس وزراء إيطاليا السابق برلسكوني يدخل المستشفى في ميلانو

قال مصدر مطلع يوم الأحد، إن رئيس وزراء إيطاليا السابق سيلفيو برلسكوني دخل إلى المستشفى في مدينة ميلانو بعد يوم من إعلانه أنه قرر عدم الترشح للرئاسة.

وذكرت وكالة الأنباء الإيطالية (أنسا)، أن برلسكوني (85 عاما) دخل المستشفى لإجراء فحوص طبية روتينية.

ولم يتضح بعد متى حدث ذلك. ولم يرد المتحدث باسم برلسكوني بعد، على طلب بالتعليق.

وأعلن برلسكوني يوم السبت أنه لن يترشّح لرئاسة بلاده، واضعا حدا لترشّحه غير المحتمل، قبل تصويت يبدأ اعتبارا من الاثنين في البرلمان.

وبرلسكوني، الذي شغل منصب رئيس الوزراء لأربع ولايات، خضع لجراحة كبرى في القلب في 2016 كما تعافى من سرطان البروستاتا ودخل المستشفى عدة مرات على مدى العام المنصرم بعد أن أصيب بعدى فيروس كورونا المستجد.