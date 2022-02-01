التحاق اللاعب الجزائري يوسف بلايلي بنادي بريست الفرنسي يفجر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي

تزامنا مع وصوله إلى نادي بريست الفرنسي الإثنين، جلب اللاعب الجزائري يوسف بلايلي اهتمام الكثير من المشجعين الجدد. ففي غضون ساعات قليلة فقط، ضاعف نادي بريتاني عدد المشتركين على مواقع التواصل الاجتماعي.

صباح الإثنين، وقبل تداول الشائعات الأولى عن اتصالات بين نادي بريست الفرنسي واللاعب الدولي الجزائري، كان لدى نادي بريست حوالي 440 ألف مشترك في حساباته المختلفة على الشبكات الاجتماعية، 144 ألفًا على فيسبوك و126 ألفًا على تيكتوك و91 ألفًا على تويتر و79 ألفًا على إنستغرام. لكن بعد الإعلان الرسمي عن التحاق بلايلي بنادي بريست في حوالي الساعة 22:00 من نفس اليوم، تجاوز العدد الإجمالي للمشتركين في مختلف حسابات النادي عتبة المليون.

وأمام هذا "الهجوم الجماهيري" على حسابات نادي بريتاني الذي يلعب في الدرجة الأولى من البطولة الفرنسية قال متحدث باسم النادي "لقد فوجئنا حقا بهذا الكم الهائل من المشتركين الجدد على الحسابات. كان الوضع شبيها بقاعات اللعب في لاس فيغاس، الآلة كانت تعمل من تلقاء نفسها".

وفي ظهيرة الثلاثاء ارتفع عدد المشتركين في حساب النادي "ملعب بريست - Stade Brestois" على موقع فيسبوك إلى 654 ألف مشترك وأكثر من 270 ألف على إنتسغرام. ومع مرور الساعات لا يزال عدد المشتركين في حاسابات نادي بريست في الارتفاع.

بلايلي.. مصدر فرح وفخر للجزائريين

تألق يوسف بلايلي، الذي سيحتفل بعيد ميلاده الـ 30 في شهر مارس- آذار المقبل في صفوف المنتخب الجزائري خلال السنوات الأخيرة، وشارك بشكل مباشر في تتويج بلاده بكأس إفريقيا للأمم في العام 2019 برصيد هدفين. كما سجل هدفين خلال منافسات كأس العرب في ديسمبر- كانون الأول الماضي.

صنع بلايلي أفراح الجماهير الجزائرية ونشر الحماس على الشبكات الاجتماعية ويتابع حسابه على إنتسغرام حوالي 2.9 مليون مشترك.

أوضح المتحدث باسم نادي بريست "نحن سعداء قبل كل شيء بوجود لاعب رفيع المستوى في صفوفنا، لأن الهدف هو الفوز بالمباريات". لكن النادي يتوقع أيضًا بيع الكثير من قمصان بلايلي رقم 24.

نشأ بلايلي في نادي أهلي برج بوعريريج ثم نادي مولودية وهران ثم انضم إلى نادي اتحاد الجزائر قبل أن ينتقل إلى تونس حيث لعب مع نادي الترجي ثم الأهلي السعودي فنادي قطر الرياضي. فُسخ عقد بلايلي مع النادي القطري العقد نهاية العام الماضي في أعقاب فوز المنتخب الجزائري على نظير القطري في منافسات كأس العرب، ووقع الرياضي الشاب مع نادي بريست الإثنين حتى يونيو- حزيران المقبل، حيث سيحل مكان رومان فيفر الذي انتقل إلى نادي ليون.