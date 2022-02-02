محاولة تسلل إلى مبنى البنتاغون بطلتها... دجاجة

أعلنت جمعية للرفق بالحيوان أنها تدخلت لسحب دجاجة كانت "تحوم حول المنطقة الأمنية في البنتاغون"، أحد أكثر المباني الخاضعة لتدابير أمنية مشددة في العالم.

وأشارت جمعية "Animal Welfare League of Arlington" عبر حسابها على فيسبوك إلى استدعاء موظفين لديها للاهتمام بالدجاجة وإعادتها إلى الخم.

كذلك ورد نبأ محاولة تسلل الدجاجة عبر صحيفة "Military Times" المتخصصة في الشؤون العسكرية. وجاء في الخبر بنبرة ساخرة "هل تاهت الدجاجة ببساطة لدى محاولتها عبور الشارع؟ أم هي جاسوسة كانت تقوم بمهمة لسرقة أسرار الدولة؟ حتى اللحظة لم تفتح منقارها" للإجابة على هذه الأسئلة.

ودعا مستخدمون للإنترنت إلى تسمية الدجاجة باسم إيثل روزنبرغ، الأمريكية الشهيرة التي أوقفت وأُعدمت بتهمة التجسس لحساب الاتحاد السوفيتي في خمسينات القرن العشرين.