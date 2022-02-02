كورونا: ألمانيا تتخطى حاجز 10 ملايين إصابة

شهدت ألمانيا قفزة قياسية جديدة في الإصابات اليومية بفيروس كورونا يوم الأربعاء، إذ سجلت 208498 حالة خلال 24 ساعة ليتجاوز إجمالي الإصابات هناك حاجز العشرة ملايين.

وبلغت الإصابات اليومية في الثاني من يناير / كانون الثاني، أي قبل شهر، 12515 حالة.

كما بلغ معدل الإصابة في سبعة أيام أعلى مستوى له على الإطلاق عند 1227.5 حالة لكل 100 ألف من السكان مع انتشار متحورة أوميكرون شديدة العدوى في جميع أنحاء البلاد.

وبلغت أعداد الوفيات بسبب الفيروس 196 حالة يوم الأربعاء ليصل العدد الإجمالي إلى 118170 وفاة.

وقال وزير الصحة كارل لوترباخ إنه يتوقع أن تصل موجة أوميكرون إلى ذروتها في منتصف فبراير شباط، بإصابات تبلغ 400 ألف يوميا قبل أن تنحسر وتحدث عن احتمال تخفيف القيود في أواخر فبراير/ شباط أو أوائل مارس / آذار إذا ظل الوضع تحت السيطرة.