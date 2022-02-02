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الصين

شاهد: ولادة توأم لفصيلة نادرة من النمور في الصين

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بقلم:  يورونيوز
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ولادة توأم من النمور المهددة بالانقراض في حديقة حيوان جنوب الصين
ولادة توأم من النمور المهددة بالانقراض في حديقة حيوان جنوب الصين   -   حقوق النشر  AP Photo

بعد شهر واحد من ولادة انثى نمر لتوأم من النمور المهدد بالانقراض، في حديقة حيوان تقع جنوب الصين، طلبت قناة CCTV

الصينية الحكومية من الجمهور اقتراح أسماء لزوج الأشبال.

وشهدت قاعدة أبحاث التكاثر في شاوغوان بمقاطعة غوانغدونغ بجنوب الصين في 31 من ديسمبر ولادة التوأم لفصيلة نمور جنوب الصين المهددة بالانقراض، وقال لي شينغيا "الطبيب البيطري" في المركز، إنه سيتم تطعيم الأشبال بعد أسبوعين وبعدها سنبدأ بإعطائهم اللحوم.

وطلبت القناة الصينية من الجمهور ارسال اقتراحات الأسماء إذ سيتم اختيار الاسمين الأكثر شيوعا في 15 فبراير.

المصادر الإضافية • أ ب