شاهد: ولادة توأم لفصيلة نادرة من النمور في الصين

بعد شهر واحد من ولادة انثى نمر لتوأم من النمور المهدد بالانقراض، في حديقة حيوان تقع جنوب الصين، طلبت قناة CCTV

الصينية الحكومية من الجمهور اقتراح أسماء لزوج الأشبال.

وشهدت قاعدة أبحاث التكاثر في شاوغوان بمقاطعة غوانغدونغ بجنوب الصين في 31 من ديسمبر ولادة التوأم لفصيلة نمور جنوب الصين المهددة بالانقراض، وقال لي شينغيا "الطبيب البيطري" في المركز، إنه سيتم تطعيم الأشبال بعد أسبوعين وبعدها سنبدأ بإعطائهم اللحوم.

وطلبت القناة الصينية من الجمهور ارسال اقتراحات الأسماء إذ سيتم اختيار الاسمين الأكثر شيوعا في 15 فبراير.