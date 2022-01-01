شاهد: نمر يطبق فكيه على ذراع رجل في حديقة للحيوانات بولاية فلوريدا

أطلق عناصر الشرطة الأمريكية النار على نمر مالاوي، بعد أن أحكم فكيه على ذراع رجلٍ كان يداعب الحيوان المفترس القابع في قفص بحديقة للحيوانات في جنوب غرب ولاية فلوريدا.

وأوضح مكتب عمدة مقاطعة كوليير أن الرجل وهو عامل متعاقد اسمه ريفر روزنكويست، أصيب بجروح خطيرة، مساء يوم الأربعاء الماضي، حين دخل منطقة غير مصرح بالوصول إليها، وقريبة من قفص النمر بحديقة نابولي للحيوانات في كاريبيان غاردنز.

وذكرت وسائل الإعلام المحلية أن النمر البالغ من العمر 8 سنوات والذي يُدعى "إيكو" مات في وقت لاحق على إثر إصابته بعدة طلقات نارية صوّبها نحوه عناصر الشرطة.

وجاء في تقرير عمدة المقاطعة، أن المعلومات الأولية تشير إلى أن الرجل كان يداعب الحيوان أو يطعمه قبل أن يتعرض للهجوم. ورجّح المحققون أن النمر قد أطبق فكيه على ذراع الرجل، بعد أن مدّها إلى داخل السياج الشبكي الفاصل بينه وبين النمر.

ونمر مالاوي هو أحد أصغر أنواع النمور الموجودة في جنوب ووسط شبه جزيرة الملايو والأجزاء الجنوبية من تايلاند، ويعدّ الرمز الوطني لماليزيا.