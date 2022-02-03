الرجل العنكبوت يرفع أرباح شركة سوني اليابانية لصناعة الإلكترونيات

قالت شركة الإلكترونيات والترفيه اليابانية إن أرباح سوني للثلاثي الأخير ارتفعت في ديسمبر-كانون الأول بنسبة 11 في المائة بفضل المبيعات الصحية لقسم الأفلام فيها، بما في ذلك فيلم "الرجل العنكبوني" الجديد.

وسجلت شركة سوني ومقرها طوكيو 346 مليار ين أي ما يعادل 3 مليارات دولار كأرباح في الثلاثي الثالث من السنة المالية، أي بارتفاع 310.7 مليار ين مقارنة بالعام السابق. وارتفعت المبيعات الفصلية إلى 3 تريليونات ين أي 26 مليار دولار.

وقالت سوني إن العروض القوية في قسم الموسيقى ، مثل الألبوم "30" لأديل وأفلام مثل "الرجل العنكبوتي: لاعودة إلى الديار" وترخيص الدخل من سلسلة "سندفيلد" أدت إلى زيادة الأرباح. كما سجلت وحدة التصوير والاستشعار نتائج قوية.

وقالت سوني إن المبيعات في ألعاب الفيديو لم ترقى إلى مستوى التوقعات حيث أثرت أزمة توريد قطع الغيار وخصوصا أشباه الموصلات على مبيعات جهاز بلاي ستيشن 5.

قال المدير المالي للشركة هيروكي توتوكي إن استحواذ شركة سوني على شركة "بونجي" المعروفة بألعاب "هالو" و"ديستيني" مقابل 3.6 مليار دولار سلط الضوء على التزامها بقطاع الألعاب. وقال إن الشراء يشمل مدفوعات للمبدعين المساهمين في الاستوديو المستقل لضمان الاحتفاظ بهم. وسوف تشتري شركة مايكروسوفت "أكتيفيجن بليزارد"، الشركة المصنعة لـ "كاندي كراش" و"كول أوف ديوتي" مما يحول صانع "إكس بوكس" إلى واحدة من أكبر شركات الألعاب في العالم.

واستثمرت شركة في عدة مجالات حيث عرضت مؤخرا نموذجا أوليا لمركبة كهربائية في معرض تجاري في لاس فيغاس وقالت الشركة إنها تأمل في تحويل السيارة إلى نوع جديد من أماكن الترفيه.

وسوني، التي تقوم أيضا بصنع أجهزة التلفزيون ومشغلات الموسيقى الرقمية المحمولة، تعتمد أيضًا على "ميتافييرس"، العالم الافتراضي الغامر، حيث تواجه منافسين مثل "فيسبوك" أو "ميتا".

وتوقعت سوني تحقيق 860 مليار ين أي ما يعادل 7.5 مليار دولار كأرباح للعام بأكمله حتى مارس-آذار، مقابل تريليون ين في السنة المالية السابقة. وتشير أحدث التوقعات إلى تحسن من 730 مليار ين أي 6.3 مليار دولار من الأرباح المتوقعة في أكتوبر-تشرين الأول.