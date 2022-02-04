فيديو: بعد اكتشاف لقاح كوفيد... مخبر بايونتيك يجري أبحاثًا عن لقاحات مضادة للسرطان

تمكن مخبر بايونتيك الكائن مقره في مدينة ماينتس الألمانية من تطوير لقاح فعال مضاد لمرض كوفيد-19، بشكل أسرع من أي شركة أخرى في العالم لأن المؤسسين كانوا يختبرون تقنيةالحمض النووي الريبي المرسال (mRNA) منذ عقود.

كان هدف بايونتيك من دراسة هذه التقنية لسنوات ولا يزال يتمحور حول تطوير لقاح ضد السرطان، لكن شاءت الأقدار أن تتوجه هذه التقنية لمكافحة فيروس كورونا الذي باغت العالم بأسره.

يقول أوغور شاهين طبيب المناعة التركي - الألماني وأستاذ علم الأورام بجامعة ماينتس والرئيس التنفيذي والمؤسس لمخبر بايونتيك، عن البدايات الأولى في مجال البحث عن تقنية الرنا المرسال (mRNA) في التسعينيات: "لم يكن هناك سوى عدد قليل من الباحثين في مجال الرنا المرسال في ذلك الوقت".

من جهتها تلفت نيلز هالاما، رئيسة قسم العلاج المناعي التكيفي في مركز أبحاث السرطان الألماني في هايدلبرغ، إلى أن "الجانب الخاص لمرض السرطان بالتأكيد هو التغييرات التي قد تحدثها أورام السرطان المشخصة لدى المرضى، بما فيها سرطان الثدي وسرطان القولون".

وتضيف الباحثة: "لا تزال الكثير من جوانب مرض السرطان غامضة وتحتاج للتوضيح في الدراسات، من أجل معرفة أين يمكننا استخدام العلاجات المستقبلية بشكل صحيح".

وتعتبر علاجات السرطان التي يتم تكييفها بشكل فردي لكل مريض مهمة للغاية، خاصة بالنسبة للأورام. وتخصص العديد من المخابر العالمية وشركة الأدوية ملايين الدولارات لتطوير علاج لمرض السرطان الفتاك.

قبل أسابيع قليلة فقط، أعلنت شركة بايونتيك عن تعاونها مع شركة متخصصة في علاج الأورام المناعية في كامبريدج، وقد تتمخض هذه الشراكة خلال السنوات المقبلة عن طرح علاجات بتقنية الرنا المرسال، الأولى ضد مرض السرطان في الأسواق.