شاهد: الشرطة الكولومبية تضبط سيارة إسعاف تحمل 120 كيلوغراما من المخدرات

عثرت الشرطة الكولومبية على 120 كيلوغراما من الكوكايين داخل سيارة إسعاف شمال شرق البلاد. طبيب مزعوم كان داخل سيارة الإسعاف حاول خداع أفراد الشرطة، عبر إخبارهم أن السيارة تنقل مريضا بكوفيد-19، لكن بعد عملية التفتيش تم العثور على 60 عبوة مملوءة بالكوكايين.

وقال مدير شرطة العبور خوان ليبريروس: "عندما سئل الطبيب المزعوم عن المريض، قال لنا إنه مصاب بكوفيدـ19، ولكن بعد التثبت اتضح أنه لم يكن يستجيب لشروط نقل هذه الفئة من المرضى، فجرى تفتيش السيارة وتم العثور على 120 كيلوغراما من الكوكايين". وأوضح ليبريروس أنه تم القبض على خمسة أشخاص وتسليمهم إلى الجهات المختصة، التي وضعتهم في الحجز.