ستارلينك تكشف عن خدمة الإنترنت الفضائية واشتراك مميز مقابل 500 دولار شهريا

أطلقت شركة "سبيس إكس" صاروخ "فالكون 9"، الذي يحمل الدفعة التالية والمكونة من 49 قمرا صناعيا من ستارلينك لنظام كوكبة الأقمار الصناعية على الإنترنت للشركة، من مجمع الإطلاق بمركز كينيدي للفضاء في فلوريدا. وتم الإعلان عن الخدمة الجديدة من قبل مؤسس الشركة إيلون ماسك.

ستارلينك هو نظام إنترنت عالمي قائم على الأقمار الصناعية والذي قامت شركة "سبيس إكس" ببنائه لسنوات، لتوفير الوصول إلى الإنترنت للمناطق المحرومة من العالم. وتحصل خدمة الإنترنت عبر نظام ستارلينك على فئة جديدة عالية الأداء تسمى "بريميوم ستارلينك".

وقد كشفت ستارلينك عن اشتراكها المميز لخدمات الإنترنت مقابل 500 دولار شهريا، وسرعة تدفق تصل إلى 500 ميغابايت في الثانية حيث تمّ الإعلان عن صيغة "بريميوم ستارلينك" على شبكات التواصل الاجتماعي من قبل إيلون ماسك، وهي تعتمد على هوائي جديد عالي الأداء لتوفير سرعات تتراوح بين 150 و500 ميغابايت في الثانية.

وقد كانت الصيغة باهظة الثمن بالفعل وبالنسبة للاشتراك الأساسي في ستارلينك، وكان من الضروري احتساب 499 يورو للمادة والاشتراك بسعر 99 يورو شهريا. بالنسبة للاشتراك المميز، تضاعف خدمة الإنترنت الخاصة بـ "سبيس إكس" الأسعار بمقدار خمسة أضعاف، ويتوجب على المهتمين دفع 2500 دولار لأجهزة الاتصال و500 دولار شهريا للاشتراك. وسيحتاج المستخدمون أيضا إلى ترك وديعة بقيمة 500 دولار لحجز الهوائي الجديد.

ويصف البعض التكاليف بـ "الميزانية الكبيرة"، ولكن من أجل تحسين الأداء كما أكدت الشركة الأمريكية، سيكون الاتصال أكثر استقرارا والتدفق عال "حتى أثناء ذروة الاستخدام" وفي "الظروف الجوية القاسية"، كما أن ستارلينك أوضحت على موقعها أن المستخدمين سوف يستفيدون من المساعدة ذات الأولوية على مدار 24 ساعة خلال جميع أيام الأسبوع.