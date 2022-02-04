ستولتنبرغ من قيادة الناتو إلى قيادة المصرف المركزي النرويجي

عُين الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ حاكما للبنك المركزي النروجي، حسبما أعلنت الحكومة النروجية الجمعة.

ويأتي تعيين ستولتنبرغ (62 عاما) الذي قال البنك المركزي النروجي أنه سيتولى مهامه حوالى الأول من كانون الأول/ديسمبر، في خضم أزمة بين دول الغرب وروسيا بشأن أوكرانيا.

وقالت وزارة المالية النروجية إن ستولتنبرغ (62 عاما) عُيّن حاكماً للبنك المركزي، موضحة أنّه "من المتوقع أن يكون تاريخ بدء عمله قرابة الأول من كانون الأول/ديسمبر".

وأضافت أنه "سيتم البتّ في هذا الأمر عند توقيع عقد العمل قريباً".

وكان ستولتنبرغ أعلن أنّه لن يتمكن من تولّي مهامه على رأس البنك المركزي في بلاده قبل أن تنتهي ولايته في الحلف في الأول من تشرين الأول/أكتوبر.

وتقدّم ستولتنبرغ، رئيس الوزراء ووزير المالية السابق، على إيدا فولدن باشي منافسته الرئيسية ونائبة رئيس البنك المركزي حالياً.

وأثارت عملية اختيار رئيس البنك المركزي اهتماماً إعلامياً كبيراً بينما تساءل المعلقون ومسؤولون سياسيون عن العلاقات بين الرئيس المقبل للبنك المركزي والتحالف الحاكم الذي يهيمن عليه الحزب العمّالي.

وفي كانون الأول/ديسمبر قال ستولتنبرغ إنّه تقدم بترشيحه بطلب من وزارة المالية.

وقال يومها في بيان تلقّته لوكالة فرانس برس "اتصلت بي وزارة المالية في تشرين الثاني/نوفمبر لمعرفة ما إذا كنت سأفكر في التقدّم للوظيفة. فعلت ذلك. إنّه منصب يحفّزني كثيراً".

ويفترض أن يتقاعد الحاكم الحالي لبنك النروج أويستين أولسن هذا الشهر بعد بلوغه السبعين عاماً.

وقالت الحكومة إن الفترة الانتقالية قبل تولي ستولتنبرغ منصبه ستشغلها المرشحة غير الفائزة فولدن باشي.