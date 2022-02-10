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العالم

الأمين العام لحلف شمال الأطلسي يعتبر الانتشار العسكري الروسي خطرا على أوروبا

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بقلم:  يورونيوز  مع أ ف ب
الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ خلال مؤتمر إعلامي في بروكسل. 2022/01/12
الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ خلال مؤتمر إعلامي في بروكسل. 2022/01/12   -   حقوق النشر  أ وليفييه ماتيس/أ ب

أكد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ الخميس أن انتشار القوات الروسية في بيلاروس، في إطار مناورات عسكرية مشتركة عند الحدود الأوكرانية يمثّل "لحظة خطيرة" على أمن أوروبا.

وقال: "نتابع عن كثب انتشار روسيا في بيلاروس، وهو الأكبر منذ انتهاء الحرب الباردة.. هذه لحظة خطيرة بالنسبة لأمن أوروبا" محذرا بان "عدوان جديد من روسيا (على أوكرانيا) سيقود إلى تعزيز وجود الحلف الأطلسي وليس إلى خفضه".