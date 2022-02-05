فيديو | وصول التعزيزات الأميركية العسكرية الأولى إلى بولندا

أفاد ناطق باسم الجيش البولندي وكالة فرانس برس السبت بأن نقل التعزيزات الأميركية إلى بولندا في إطار طمأنة الحلفاء القلقين من التوتر الروسي-ألأوكراني "قد بدأ".

وأوضح الناطق الميجور برجنيسلاف ليتشينسكي "وصلت طلائع الجنود إلى مطار يسيونكا" في جنوب شرق البلاد مضيفا أن الجزء الأكبر من الكتيبة الأميركية وقوامها 1700 جندي ستصل "قريبا".

وقال الميجور ليتشينسكي إن الاستعدادات اللوجستية "بدأت منذ الأسبوع الماضي". والسبت حطت طائرة على متنها جنود من الفرقة الأميركية 82 المحمولة جوا في يسيونكا.

أعلنت الولايات المتحدة الأربعاء إرسال 3 آلاف جندي أميركي إضافي إلى أوروبا الشرقية للدفاع عن دول حلف شمال الأطلسي "من أي اعتداء" وسط محاولات دبلوماسية لإقناع موسكو بسحب قواتها المحتشدة على حدود أوكرانيا.

وتضاف القوات الأميركية الجديدة إلى 8500 جندي وضعهم الرئيس الأميركي جو بايدن في حال تأهب نهاية كانون الثاني/يناير ليتم نشرهم في قوة الرد السريع التابعة للحلف الأطلسي إذا لزم الأمر.

يتهم الغربيون موسكو منذ نهاية عام 2021 بحشد آلاف الجنود على حدود أوكرانيا تمهيدا لغزو محتمل وهو ما تنفيه روسيا، مؤكدة أنها تسعى فقط لضمان أمنها.