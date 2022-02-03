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روسيا

الكرملين: بوتين وماكرون بحثا "الضمانات الأمنية" التي طلبتها روسيا بشأن أوكرانيا

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بقلم:  Euronews
صورة أرشيفية للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أثناء محادثة عبر تقنية الفيديو كونفرنس مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين 26 يونيو 2020 في قصر الإليزيه بباريس
صورة أرشيفية للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أثناء محادثة عبر تقنية الفيديو كونفرنس مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين 26 يونيو 2020 في قصر الإليزيه بباريس   -   حقوق النشر  AP Photo

بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الفرنسي ايمانويل ماكرون الخميس الازمة الاوكرانية، وخصوصا "الضمانات الامنية" التي تطالب بها موسكو، وذلك في مكالمة هاتفية هي الثالثة خلال أسبوع، وفق ما أفاد الكرملين.

ولفت الكرملين في بيان إلى "مواصلة حوار بنّاء حول قضايا أوكرانيا والمبادرة الروسية لتوفير ضمانات قانونية بعيدة المدى تتّصل بأمن روسيا الاتحادية"، مشيراً مجدّداً إلى "استفزازات" القادة الأوكرانيين.