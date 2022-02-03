الكرملين: بوتين وماكرون بحثا "الضمانات الأمنية" التي طلبتها روسيا بشأن أوكرانيا

بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الفرنسي ايمانويل ماكرون الخميس الازمة الاوكرانية، وخصوصا "الضمانات الامنية" التي تطالب بها موسكو، وذلك في مكالمة هاتفية هي الثالثة خلال أسبوع، وفق ما أفاد الكرملين.

ولفت الكرملين في بيان إلى "مواصلة حوار بنّاء حول قضايا أوكرانيا والمبادرة الروسية لتوفير ضمانات قانونية بعيدة المدى تتّصل بأمن روسيا الاتحادية"، مشيراً مجدّداً إلى "استفزازات" القادة الأوكرانيين.