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قطر

لأول مرة منذ تحسن العلاقات الخليجية.. أمير قطر وولي عهد أبوظبي يجتمعان

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بقلم:  يورونيوز
الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد الإمارات العربية المتحدة خلال حفل افتتاح الأولمبياد الشتوي 2022.
الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد الإمارات العربية المتحدة خلال حفل افتتاح الأولمبياد الشتوي 2022.   -   حقوق النشر  Anthony Wallace/AFP or licensors

التقى الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر مع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي والحاكم الفعلي لدولة الإمارات خلال مناسبة رسمية في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين في أول لقاء من نوعه بين الزعيمين الخليجيين منذ أن اتفقت أربع دول عربية على إنهاء النزاع مع الدوحة قبل ما يزيد على عام.

وذكرت وكالة الأنباء القطرية الرسمية إن أمير البلاد الشيخ تميم التقى مع ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد على هامش مأدبة غداء أقامها الرئيس الصيني يوم السبت.

ونشرت مواقع إخبارية إلكترونية إماراتية مقطعا مصورا للزعيمين وهما يتحدثان.

ولم تستأنف أبوظبي بعد العلاقات الدبلوماسية مع الدوحة منذ أن اتفقت السعودية والإمارات والبحرين ومصر في يناير كانون الثاني 2021 على إنهاء الخلاف الذي دفع تلك الدول إلى مقاطعة قطر في منتصف عام 2017 على الرغم من زيارة مسؤول إماراتي كبير للدوحة في أغسطس آب الماضي.

وعينت كل من السعودية ومصر سفيرا لها في قطر العام الماضي وأعادت جميعها باستثناء البحرين روابط السفر والتجارة.

نشب الخلاف بسبب اتهامات بأن الدوحة تدعم الإرهاب، في إشارة إلى الجماعات الإسلامية، فضلا عن علاقاتها مع إيران وتركيا. وتنفي الدوحة تلك الاتهامات.

وتتواصل الإمارات، في ظل سياسة خارجية أكثر تصالحا ومدفوعة بالأولويات الاقتصادية، مع طهران وكذلك أنقرة التي كانت العلاقات معها متوترة بشدة بسبب دور الجماعات الإسلامية في أعقاب انتفاضات الربيع العربي عام 2011.

المصادر الإضافية • رويترز