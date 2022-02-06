إسرائيل قد توقف رحلاتها الجوية إلى دبي بعد رفضها المعايير الأمنية الإسرائيلية في مطارها

قالت إسرائيل يوم الأحد إنها ربما توقف رحلات شركات طيران إسرائيلية إلى دبي في الأيام القليلة المقبلة بسبب خلاف حول ترتيبات أمنية، لكنها تدرس تحويلها إلى أبوظبي بدلا من ذلك.

وقال مسؤول إسرائيلي إن من المقرر أن تنتهي يوم الثلاثاء الترتيبات الأمنية الحالية المتعلقة برحلات ثلاث شركات طيران إسرائيلية، هي العال ويسرائير وأركيا، إلى مطار دبي الدولي، مما يجعل أمام المفاوضين 48 ساعة لإيجاد حل.

وبدأت الرحلات الجوية المباشرة من إسرائيل إلى الإمارات بعد إقامة علاقات رسمية بينهما في عام 2020. وزار مئات الآلاف من الإسرائيليين الدولة الخليجية منذ ذلك الحين.

وتخضع شركات الطيران الإسرائيلية لسلطة جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (شين بيت) الذي قال إنه واجه خلافات مع نظرائه في دبي قد توقف الرحلات الجوية، بسبب الخلافات الأمنية خصوصا وأن إسرائيل تطالب بوجود عناصر أمن إسرائيليين مسلحين في مطار دبي وفقا لمعاييرها الأمنية كما تزعم، وهو ما ترفضه سلطة مطار دبي، ويدرس جهاز المخابرات الإسرائيلي "شين بيت" من طائرات تابعة لخطي فلاي دبي وطيران الإمارات من الهبوط في مطار بن غوريون وفق المعاملة بالمثل.

وقال شين بيت في بيان "يتم دراسة إمكانية تحويل الرحلات الجوية الإسرائيلية إلى أبوظبي إذا توقفت بالفعل رحلات شركات الطيران الإسرائيلية على هذا الخط (دبي)".

ولم يرد المكتب الإعلامي لحكومة دبي على الفور على طلب للتعليق عبر البريد الإلكتروني.

ومن المرجح أن تستفيد شركة الطيران الإماراتية فلاي دبي إذا توقفت شركات الطيران الإسرائيلية عن تسيير رحلات إلى دبي إذ تُسير هذه الشركة رحلات مباشرة إلى تل أبيب.

وقال متحدثان باسم شركتي العال ويسرائير إن رحلاتهما إلى دبي لا تزال في مواعيدها المحددة حتى الآن، بينما لم يكن لدى أركيا تعليق فوري.