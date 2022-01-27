تنديد إماراتي مصري بحريني بهجمات الحوثيين على أبوظبي

عقدت قمة في أبوظبي جمعت نائب رئيس الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة و الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، الذين تطرقوا إلى الهجمات التي نفذها الحوثييون اليمنيون على مواقع ومنشآت مدنية في العاصمة الإماراتية أبوظبي، بإطلاقهم صاروخين بالستيين عليها.

وأكد القادة في بيان أصدرته وكالة الأنباء الإماراتية، أن الهجمات تمثل ممارسات عدوانية تنتهك كل القوانين والأعراف الدولية، وتمس بالأمن والسلم الدوليين، داعين المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف موحد وحازم تجاه الحوثيين وداعميهم (في إشارة إلى إيران).

وتخوض المملكة العربية السعودية التي تقود تحالفا عسكريا معارك ضد الحوثيين منذ سنة 2015، والإمارات عضو رئيسي في التحالف رغم سحبها غالبية قواتها منه في 2019.

وتعرضت الإمارات لأول هجوم مؤكد من الحوثيين على أراضيها في 17 من كانون الثاني/يناير، عندما استهدفت طائرات مسيّرة وصواريخ أبوظبي، موقعة ثلاثة قتلى. وغالبا ما يستهدف الحوثيون الأراضي السعودية بهجمات صاروخية أيضا.

من جهته كثّف التحالف بعد استهداف الإمارات غاراته الجوية، على المناطق الواقعة تحت سيطرة الحوثيين، ما أدى الى سقوط عشرات الضحايا وأوقع دمارا، في حرب تسببت في أسوإ أزمة إنسانية في العالم.