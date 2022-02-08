في إجراء غير مسبوق.. بروكسل ستأخذ غرامة من الأموال الأوروبية المخصصة لبولندا

أعلنت المفوضية الأوروبية الثلاثاء أنها أبلغت بولندا بأنها ستأخذ من الأموال الاوروبية التي ستتقاضاها الأخيرة، غرامة فُرضت عليها لعدم احترامها قرارا لمحكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي، في إجراء غير مسبوق.

وأوضح الناطق بالاس اوفاري أن المفوضية ستعمد إلى الحصول على هذه الغرامات الناجمة عن التأخر في إغلاق منجم للفحم "في غضون عشرة أيام عمل".

وأضاف أن الغرامة مستحقة بين 20 أيلول/سبتمبر 2021 والتاسع عشر من تشرين الأول/اكتوبر 2021 أي ما يوازي 15 مليون يورو. وامتنع الناطق تحديد أي أموال أوروبية ستُحسم منها هذه الغرامة.

وهذه الغرامات مستحقة مع أن وارسوا وبراغ وقعتا في الثالث من شباط/فبراير اتفاقا حول منجم ضخم في توروف عند الحدود التشيكية الألمانية يضع حدا للخلاف بينهما.

وأكد الناطق "من خلال الحصول على هذا التعويض، تمارس المفوضية واجبها القانوني بالحصول على غرامات مالية فرضتها محكمة" العدل ورفضت بولندا تسديدها.

في أيار/مايو 2021، أمرت محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي الحكومة البولندية في إطار قرار أمام قاضي الأمور المستعجلة، بإغلاق منجم توروف بسبب تأثيره المضر بالبيئة، بانتظار قرار في جوهر القضية. في أيلول/سبتمبر أمرت المحكمة وارسو بدفع غرامة قدرها 500 ألف يورو في اليوم إلى حين إغلاق المنجم.