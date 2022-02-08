"تشايلديل" منصة تشاورية وتفاعلية لتقديم الخطط الجيدة لخدمة الأسر والآباء الجدد

"تشايلديل" منصة إلكترونية تسمح للأولياء بالتشاور وتقدم عروضا هامة وجذابة لمختلف المنتجات حيث كثيرا ما ينخدع المستهلكون، وخاصة الآباء الجدد الذين لا يملكون خبرة كبيرة في اقتناء المشتريات من خلال الإعلانات والومضات الاشهارية "الكاذبة".

"تشايلديل" يسمح بوضع حدّ لجميع أنواع الإعلانات التجارية الكاذبة وبالتالي وضع حدّ للخصومات التي قد تحدث على الإنترنت أو على مستوى المتاجر، لذا فهو أكثر من مجرد موقع إلكتروني.

"تشايلديل" تفاعل مع الخطط الجيدة والنفعية

منصة "تشايلديل" بعيدة عن الإعلانات التجارية الكاذبة أو تلك التي تقوم بالترويج وتشويه الحقائق أو الأخبار أو حول المنتجات أو الأنشطة التجارية المختلفة، في ظل انتشار الإعلانات الكاذبة وتأثيرها على بعض الفئات الاجتماعية مثل الآباء الجدد حيث تسعى العديد من الشركات إلى الالتواء عند الترويج لمنتج لديها أو خدمة للبيع ويشوب المنتج الكثير من الأساليب الملتوية من أجل التسويق.

تسمح للمستخدمين بالتفاعل مع الخطط الجيدة المنشورة على المنصة من خلال التصويت على أي منتوج أو سلعة بالسلب أو بالإيجاب

وتعدّ "تشايلديل" منصة مجتمعية فهي تسمح للمستخدمين بالتفاعل مع الخطط الجيدة المنشورة على المنصة من خلال التصويت على أي منتوج أو سلعة بالسلب أو بالإيجاب. والهدف من نظام التصويت هو تسليط الضوء على العروض الأكثر أهمية بالنسبة للعائلات. وبإمكان مستخدمي الإنترنت التفاعل أيضا فيما بينهم وتبادل آرائهم مباشرة من خلال نشر نصائح للأولياء وزوار المنصة والمتفاعلين معها على شكل تعليق.

لجأ السيد خالد تيمزيت وزوجته إلى التفكير في إنشاء منصة "تشايلديل" وذلك بعد أن وجد صعوبة أثناء القيام بمشترياتهم خلال الأشهر الأولى من حمل زوجة. فقبل ولادة طفلهما، تفاجأ خالد تيمزيت من أن معظم الإشهارات على المواقع الإلكترونية التي تعرض منتجات خاصة بالأطفال والرضع الغالبية العظمى كانت "كاذبة" وكانت في الأساس عروضا ترويجية لا أكثر وبأسعار "ضخمة".

إنها منصة مجتمعية تضم آباء وامهات يملكون الخبرة ويمكن إيجاد خطط هامة على شكل إعلانات منشورة من قبل فريق "تشايلديل" أو من قبل الآباء والأمهات.

وكان الهدف من "تشايلديل" خلق فضاء تشاركي مجتمعي هادف لأحسن الخطط والمنتجات وبأحسن الأسعار. وهو منصة مجانية، وهو ما يتيح للآباء اكتشاف الخطط الجيدة خاصة وأن المستخدمين يمكنهم التفاعل وتبادل النتائج التي توصلوا إليها واكتشاف السلع والخدمات على الإنترنت أو في المتاجر.

https://youtu.be/lV4D5QEHE2Y

منح قدرة شرائية للآباء الجدد

يعتبر خالد تيمزيت أن "تشايلديل" تعني الخطط الجيدة للأطفال والرضع ويؤكد أنه من خلال المنصة يمكن للآباء العثور على أحسن الخطط للأطفال والرضع.

الهدف الأول لـ "تشايلديل" هو منح قدرة شرائية للآباء الجدد، وقد أوضح خالد تيمزيت أن التفكير والتحضير لشراء مستلزمات المولود المقبل دفعه إلى زيارة مختلف المواقع الإلكترونية التي تقدم منتجات للأطفال ولكنه اكتشف إلى جانب زوجته أن المواقع الإلكترونية مليئة بالإعلانات الاشهارية الكاذبة وهو ما جعله يبحث عن خطط جديدة حقيقية من خلال إنشاء هذه المنصة.

كما تضمن "تشايلديل" للآباء الرعاية المناسبة للطفل منذ ولادته من خلال العروض المتنوعة التي توفرها الشركات المصنعة الحديثة من المنتجات مثل الألبسة والحفاضات، التي أصبحت شعبية بجدارة مع الآباء والأمهات فهي وسيلة ممتازة للنظافة، والتي تسمح ودون التسبب في إزعاج للأطفال، لفترة معينة من ترك بشرتهم نظيفة وجافة.

خصوصية "تشايلديل" تكمن في أن الخطط الجيدة مصنفة على أساس سلم تنقيطي حيث نجد الخطط الأهم والأحسن في واجهة الصفحة

وتلعب فعالية المنتوج دورا مهما في التفاعل المجتمعي على منصة "تشايلديل" من خلال التشاور والتحاور والمراقبة المستمرة للمنتوج وشهادات الجودة من جهة والسلامة من جهة أخرى من خلال المشاركة وتبادل النصيحة عبر المنصة.

منصة مجتمعية لتبادل النصيحة

ومع مرور الوقت أصبحت "تشايلديل" منصة مجتمعية تضم آباء وأمهات يملكون الخبرة، ويمكن إيجاد خطط هامة على شكل إعلانات منشورة من قبل الفريق المنظم لـ "تشايلديل" أو من قبل الآباء والأمهات.

خصوصية "تشايلديل" تكمن في أن الخطط الجيدة مصنفة على أساس سلم تنقيطي حيث نجد الخطط الأهم والأحسن في واجهة الصفحة إذ يقوم المتتبعون أو الأشخاص الذين اقتنوا منتوجا معينا بالتصويت عليه من حيث الجودة والسعر وغيرها من الأمور الأخرى التي تهم المستهلك ومن خلال النقطة يعرف رواد المنصة مدى جودة المنتج.

"تشايلديل" تسهل البحث عن المنتوج المطلوب

المنصة تسهل البحث عن المنتوج المطلوب أو الذي يتم البحث عنه ولدى منصة "تشايلديل" مئات الشركاء على سبيل المثال "كارفور"، "أوشان"، "لوكلير"، إضافة إلى عمالقة البيع الإلكتروني الذين يرافقوننا في هذه المغامرة على غرار "أمازون" و"سي ديسكونت". والعمل مع شركاء على غرار كل هؤلاء يسمح لمنصة "تشايلديل" بالاستمرارية لأن الموقع ليس للدعاية ووجود هؤلاء الشركاء يسمح للمنصة بالانتشار عن طريق عمليات "التبني".

منصة "تشايلديل" بصدد تطوير نفسها ومن المقرر أن تطلق تطبيقا يمكن تحميله على الهواتف الإلكترونية، وسيتمكن الآباء من الولوج للتطبيق واستخدامه بشكل أسهل بكثير من الموقع الإلكتروني.

لا تترددوا في زيارة "تشايلديل"، سيكون الفريق سعيدا بالاستفادة من خبرة جميع الآباء وكل زوار المنصة، التي تبقى في انتظاركم https://childeal.fr