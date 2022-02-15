هولندا سترفع معظم قيود كورونا في ظل تراجع الإصابات

أعلن وزير الصحة الهولندي إرنست كيبرز الثلاثاء أن بلاده سترفع معظم قيود كوفيد بحلول 25 شباط/فبراير وستعود الحياة إلى طبيعتها في ظل تراجع عدد الإصابات والحالات التي تستدعي الاستشفاء.

وستعود الحانات والمطاعم والملاهي الليلية إلى ساعات العمل القديمة (ما قبل الوباء) وستلغى إلزامية التباعد الاجتماعي ووضع الكمامات في معظم الأماكن.

وفرضت الحكومة الهولندية تدابير كانت من بين الأشد على مستوى أوروبا في كانون الأول/ديسمبر، بعد ارتفاع عدد الإصابات بالمتحورة أوميكرون، لكنها بدأت رفعها تدريجا.

وقال وزير الصحة في مؤتمر صحافي "سنعيد فتح البلد مجددا.. سنعود إلى مواعيد الإغلاق التي كانت متّبعة قبل كورونا ولن يعود عليكم مراعاة ترك مسافة 1,5 متر بين شخص وآخر بعد الآن". وأضاف "سيكون وضع الكمامات إلزاميا في وسائل النقل العام وفي المطار فقط. ما زال التباعد ووضع الكمامات منطقيا لكنه ليس إلزاميا". لكن كيبرز شدد على أن الوباء "لم ينته" ولا يزال على الفئات الأضعف توخي الحذر.

وتولى وزير الصحة منصبه ضمن حكومة رئيس الوزراء مارك روتي الجديدة في كانون الثاني/يناير وسرعان ما أكد أنه يسعى لإعادة الحياة إلى طبيعتها.

وشهدت هولندا موجتي شغب في 2021 على خلفية قيود كوفيد. وفي تشرين الثاني/نوفمبر، أطلقت الشرطة النار وأصابت عددا من المتظاهرين في روتردام.