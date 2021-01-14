لماذا ترغب أستراليا في قتل حمامة عبرت المحيط قادمة من الولايات المتحدة؟

تمكنت حمامة من عبور المحيط الهادئ بعد الطيران لمسافة 13 ألف كيلومتر حيث انتقلت من ولاية أوريغون بالولايات المتحدة الأمريكية إلى غاية أستراليا في رحلة أثارت الكثير من التساؤلات.

ولكن يبدو أن الحمامة "المسكينة" التي شوهدت في أستراليا في أواخر ديسمبر-كانون الثاني غير مرحب بها في أستراليا حيث دعت السلطات إلى ضرورة قتلها، مشيرة إلى أنها قد تشكل خطرا على الصحة العامة حيث أبدت السلطات مخاوفها في أن تحمل الحمامة بعض الأمراض وتتسبب في نقلها على الأراضي الأسترالية، وهو ما شجع فكرة القضاء عليها.

وقد تمّت الإشارة إلى أن الحمامة رُصدت في إحدى المناطق الأسترالية وقد شاركت في منافسة خاصة بسباق الحمام في ولاية أوريغون بالولايات المتحدة، لكنها اختفت فجأة، وظهرت في أستراليا.

وقال كيفن سيلي بيرد، وهو مواطن أسترالي، إنه اكتشف الطائر المنهك في الفناء الخلفي لمنزله الخلفي في ملبورن وقد قام بإطعامه عدة مرات منذ وصوله، مشيرا إلى أن الطائر كثيرا ما يستأنس بحمامة محلية في أحد المنازل الصغيرة المخصصة لطيور الحمام.

خدمات الحجر الصحي والتفتيش الأسترالية دعت كيفن سيلي بيرد إلى القبض على الطائر واصطياده لكنه أكد أنه غير قادر على الإمساك به، وهو ما جعل السلطات تدرس إمكانية التعاقد مع صائد طيور محترف للقبض على الطائر الذي أطلق عليه كيفن سيلي بيرد اسم "جو بايدن".