شاهد: حزب يميني متطرف في أوكرانيا يدرّب عناصره استعداداً لاجتياح روسي محتمل

نظم حزب "الفيلق الوطني" اليميني المتطرف في أوكرانيا تدريبات عسكرية لمتطوعين من صفوفه في العاصمة كييف، يوم الأحد الفائت، استعداداً للدفاع عن البلاد أمام اجتياح روسي محتمل.

وكانت الاستخبارات الأميركية أعلنت يوم أمس الاثنين أن الانتشار العسكري الروسي الضروري لشن هجوم كبير على أوكرانيا بات جاهزا بنسبة 70 بالمائة.

وتضمّنت التدريبات التي نظمها "الفيلق الوطني" التعرّف على المبادئ الأساسية في استخدام السلاح الفردي، ومعرفة الأمور اللوجستية والأمنية المتعلقة بتوفير الحماية للمدنيين، إضافة إلى الإحاطة بكيفية تقديم الإسعافات الأولية للمصابين.

أحد المتطوّعين، الذي عرّف عن نفسه باسم إيفان من دون أن يذكر اسم عائلته، قال لأسوشيتدبرس: "أنا خائف على نفسي وعلى عائلتي، أريد أن أتعلم كيفية الدفاع عن النفس وعن أوكرانيا، أريد أن أشعر بالثبات وعدم الخوف من المحتلين"، على حد تعبيره.

وكان حزب "الفيلق الوطني" القومي المتطرف تأسس في العام 2016، بقيادة أندري بيليتسكي، من قبل كتيبة آزوف من الحرس الوطني الأوكراني وأعضاء من فيلق آزوف المدني، ويدعو الحزب إلى توسيع سلطات وصلاحيات رئيس الدولة من خلال منحه السلطة ليكون القائد العام للقوات المسلحة ورئيساً للحكومة.

ويجدر بالذكر أن وزير الدفاع الأوكراني السابق، أندري زاغورودنيوك، أكد أمس لوسائل إعلام غربية أن موسكو تملك ما يكفي من القوات بالقرب من الحدود الأوكرانية للسيطرة على العاصمة كييف، مؤكداً عتلى أنه إذا استولت روسيا على كييف "ستندلع حرب واسعة النطاق".